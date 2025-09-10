Los ciclistas se plantean parar La Vuelta por las manifestaciones propalestina

Los corredores se han reunido antes del inicio de la etapa 17 para dirimir si continúan o no compitiendo.

La etapa 16 de La Vuelta a España celebrada este martes tuvo que suspenderse a falta de ocho kilómetros para la meta después de que diversos manifestantes talasen un árbol y cortasen el tráfico.

Tras lo ocurrido en las dos últimas semanas, los ciclistas se han reunido este miércoles para decidir si siguen en carrera o no.

Así lo ha explicado el exciclista Óscar Pereiro en 'Jugones': "Se han reunido, han estado hablando y ha habido un consenso de que van a seguir".

"Apoyan a La Vuelta, evidentemente tienen miedo, pero están decididos a llegar a Madrid", ha añadido el también colaborador de 'El Chiringuito'.

Tras lo ocurrido el martes, Javier Guillén, director de La Vuelta, se mostró tajante: "No se pueden cortar las etapas".

Por su parte, José Manuel Rodríguez Uribes, presidente del Consejo Superior de Deportes, ha explicado que desde el Gobierno están tratando de buscar una tercera vía.

"Hemos pedido que esas manifestaciones se celebren de una forma que no pongan en riesgo a los deportistas", ha señalado.

Por el momento, lo único seguro es que el nombre del equipo Israel no aparece ya en su maillot.