La brutal salida de Marc Márquez en San Marino: de cuarto a segundo... y casi se toca con Alex

El piloto de Ducati se colocó por detrás de Marco Bezzecchi nada más comenzar la carrera al sprint en el Gran Premio de San Marino.

La increíble salida de Marc Márquez

Fue la peor posición de salida de Marc Márquez en lo que va de 2025. Cuarto en San Marino, en segunda fila. Pero en la salida de la sprint el de Ducati ya se colocó entre los mejores después de apenas un par de curvas. Justo por detrás de la Aprilia de Marco Bezzecchi, que corría en casa.

En esa primera maniobra, Marc casi se tocó con su hermano Alex. Le adelantó y la Gresini y la Ducati se rozaron. Afortunadamente sin consecuencias.

Marc adelantó a su hermano y también a Fabio Quartararo, la Yamaha. Se quedó en cuarta posición el italiano. Un par de vueltas después se fue al suelo.

Por detrás los dos chicos del equipo de Valentino Rossi: Fabio De Giannantonio y Franco Morbidelli.

