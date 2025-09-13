La imagen de la vergüenza: fans italianos celebran enloquecidos la caída de Marc Márquez en San Marino

El piloto de Ducati se fue al suelo y aficionados en la grada se volvían locos celebrando que no pudiera continuar en la carrera al sprint.

Es la imagen de la vergüenza en MotoGP. Aficionados italianos que se encontraban en la grada de Misano celebraron la caída de Marc Márquez. El de Ducati se fue al suelo en un aparatoso accidente en el que llegó a chocar incluso contra las protecciones del circuito italiano.

Todo ocurrió en la vuelta 6. Marc acababa de superar a Marco Bezzecchi en el liderato de la sprint. La grada rugía con la lucha, el de Aprilia no quería ceder.

Y entoncers Marc se fue al suelo. No conseguiría una nueva victoria en el sprint. Y se pudo ver la imagen de la vergüenza: aficionados en la grada celebraban enloquecidos la caída del piloto de Cervera.

Márquez no es amigo en San Marino, territorio de Valentino Rossi. A pesar de ser piloto de Ducati, que corre en casa, los italianos no olvidan sus batallas pasada contra 'El Doctor'.

Bezzecchi se acabó llevando la victoria. Por detrás Alex Márquez con la Gresini. Tercero fue el italiano Fabio Di Giannantonio, del VR46.

¡Márquez responde!

Marc Márquez ha respondido a estas celebraciones: "Ellos mismos se definen...".