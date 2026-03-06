Arranca el Festival de Málaga con grandes propuestas de Atresmedia, como 'Entre tierras' o la nueva entrega de la saga de Carmen Mola

Más detalles Además, el grupo también presenta la serie 'La nena' y 'Sidosa', el documental sobre Eduardo Casanova y el VIH dirigido por Jordi Évole.

El Festival de Málaga ha comenzado con una destacada presencia de artistas nacionales en su alfombra roja. Atresmedia presenta propuestas como la segunda temporada de 'Entre tierras' y una nueva entrega de la saga de Carmen Mola. Durante la gala inaugural, la presentadora Kira Miró ha expresado un firme "No a la guerra", refiriéndose a los conflictos en Gaza, Ucrania y otros lugares. Miró ha recibido consejos de su pareja, Salva Reina, sobre expresiones locales. El festival destaca por sus homenajes, con Rossy de Palma y Natalia Oreiro entre los galardonados. Durante nueve días, Málaga será el centro del diálogo cultural.

El Festival de Málaga ha arrancado este viernes con algunos de los artistas más reconocidos de nuestro país desfilando por la alfombra roja. Atresmedia lleva numerosas propuestas, como la segunda temporada de 'Entre tierras' o la nueva entrega de la saga de Carmen Mola. Además, también presentarán la serie 'La nena' y 'Sidosa', el documental sobre Eduardo Casanova y el VIH dirigido por Jordi Évole.

Durante la gala inaugural de su vigésimo novena edición, se ha querido lanzar un rotundo "No a la guerra". "La cultura debe posicionarse ante la guerra", ha dicho la presentadora de la gala, Kira Miró, que ha transmitido el "'no' más profundo a lo que hoy se vive en Gaza, en Ucrania, en el Golfo Pérsico y en cualquier lugar del mundo donde habiten el daño y la herida". "Ojalá despertemos pronto de esta pesadilla", ha añadido la actriz canaria sobre el escenario del Teatro Cervantes, "corazón" del Festival.

Al comienzo de la gala, Miró ha recibido el testigo de su pareja, el actor malagueño Salva Reina, que presentó la clausura del Festival de 2025 y le ha dado una clase intensiva para enseñarle a ser "malaguita" con algunos vocablos del habla local. Así, la actriz ha sabido que permanecer atento es "estar alikindoi", que al tobogán se le llama aquí "chorraera", que algo que gusta es "perita" o que cuando algo sorprende se dice "muerde el rollo, viejo".

"Lo que hace extraordinario al Festival de Málaga es lo mismo que hace extraordinario al cine español, las pequeñas cosas", ha expresado la actriz, a lo que ha añadido: "Nuestro cine no solo vive de los momentos épicos, que tiene capacidad para transmitir verdad".

Por el escenario ha pasado, además, el jurado de la sección de largometrajes, presidido por la cineasta Jaione Camborda, quien en nombre de sus compañeros ha expresado su confianza en que durante estos días puedan "vislumbrar en la pantalla algo de luz en un mundo tan convulso y embrutecido".

El repaso a los contenidos del Festival ha recorrido sus distintas secciones y se ha detenido especialmente en la amplia nómina de homenajeados de esta edición. Rossy de Palma recibirá el Premio Málaga; Victoria Vera, la Biznaga Ciudad del Paraíso; Alauda Ruiz de Azúa, el Premio Málaga Talent; el director peruano Francisco Lombardi, el Premio Retrospectiva, y la directora de producción Manuela Ocón, el Premio Ricardo Franco-Academia de Cine.

Por su parte, recibirán Biznagas de Honor la actriz uruguaya Natalia Oreiro, el actor español Saturnino García, los realizadores argentinos Mariano Cohn y Gastón Duprat y, a título póstumo, el director argentino Fabián Bielinsky, y será reconocida como Película de Oro 'El desencanto' (1976), de Jaime Chávarri.

Así, empiezan ahora nueve días en los que "todas las miradas del sector apuntan a Málaga", que vuelve a convertirse en "un espacio de diálogo común", ha resaltado Kira Miró.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.