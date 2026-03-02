Rosalía gana el premio a Mejor Artista Internacional en los Brit Awards: así fue su espectacular actuación con Björk

Rosalía ha sido la gran protagonista en los Brit Awards 2026. Y es que además de convertirse en la primera española en ganar el premio a Mejor Artista Internacional, la catalana ha hecho una increíble actuación con Björk.

Por primera vez, los Brit Awards 2026 no se han celebrado en Londres, sino en Manchester en una gala a la que han acudido muchos rostros conocidos como Robbie Williams, Harry Styles o Rosalía, que fue la gran triunfadora de la noche. Además, la joven artista acudió a la gala con un llamativo diseño de Chanel repleto de plumas que dejaba a la vista su tonificada barriga.

La catalana se ha convertido en la primera española en ganar el premio a Artista Internacional en los Brit Awards. "Gracias, oh dios mío", ha destacado Rosalía al subir al escenario para recoger el galardón, que le ha dedicado a su madre, su familia y su equipo: "Esto es una locura".

Por otro lado, la española ha hecho una increíble actuación con Björk cantando uno de sus conocidos temas de su nuevo álbum, 'Berghain'. Tatiana Arús enseña en el vídeo principal de esta noticia un resumen de la aplaudida actuación, cuyo espectacular final sorprendió a todos.

