Julio Iglesias niega las acusaciones de agredir sexualmente a sus trabajadoras: "Nunca había sentido tanta maldad"

¿Qué ha dicho? El cantante contesta "con profundo pesar" a la denuncia que hemos conocido en los últimos días por parte de dos de sus extrabajadoras, las cuales tacha de "absolutamente falsas": "Me causan una gran tristeza".

El cantante Julio Iglesias niega las denuncias de dos extrabajadoras de sus mansiones que le acusan de agresiones sexuales. En un comunicado en su cuenta de Instagram, Iglesias tacha las acusaciones de "absolutamente falsas". "Niego haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer", asegura.

"Nunca había sentido tanta maldad, pero aún me quedan fuerzas para que la gente conozca toda la verdad y defender mi dignidad ante un agravio tan grave", avanza Iglesias, que ha elegido a José Antonio Choclán como abogado si la Audiencia Nacional decide abrir una investigación contra él a raíz de estas denuncias.

El comunicado del cantante llega después de que el martes conociésemos de la mano de 'elDiario.es' las denuncias de dos extrabajadoras de las mansiones del cantante por presuntos abusos sexuales por parte de Iglesias, un ambiente que las denunciantes califican como una auténtica "casa del terror" en la que también había "peleas casi a diario", vejaciones, insultos y menosprecios constantes por parte del cantante hacia ellas.

Las denunciantes declararán como testigos protegidas

Así lo cuenta una de las extrabajadoras, que cuenta que recibió la llamadas de Iglesias, en la que le preguntó: "¿Estás dispuesta a que te cambie la vida?". El trato, según relata la fisioterapeuta, era de todo menos profesional. Laura no tenía horario de trabajo, debía estar siempre disponible y esperando al artista junto a la camilla. "¿Qué hacías en tu habitación?", sostiene que le dijo la primera vez que acudió a la sala de fisioterapia y la empleada no estaba esperándole.

Tras esto, llegaron las vejaciones por el físico de las trabajadoras, a las que, según este testimonio, llegó a "humillar en público": "La hora de comer era una tragedia. Si comías mucho era porque comías mucho. Él siempre decía que estaba gorda y que tenía que bajar de peso".

Tras los relatos de las extrabajadoras han hecho que la Fiscalía haya decidido tomarles declaración como testigos protegidas, ya que Julio Iglesias podría terminar siendo juzgado por la Audiencia Nacional.

Este es el comunicado íntegro de Julio Iglesias, publicado en la mañana de este viernes:

Con profundo pesar, respondo a las acusaciones realizadas por dos personas que anteriormente trabajaron en mi casa. Niego haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer. Esas acusaciones son absolutamente falsas y me causan una gran tristeza.

Nunca había sentido tanta maldad, pero aún me quedan fuerzas para que la gente conozca toda la verdad y defender mi dignidad ante un agravio tan grave.

No puedo olvidarme de tantas y tantas personas queridísimas que me han mandado mensajes de cariño y lealtad; he sentido mucho consuelo en ellas.

