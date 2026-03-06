El cineasta Peter Jackson recibirá la Palma de Oro honorífica del Festival de Cannes

Los detalles El director de 'El señor de los anillos' ha considerado que esta distinción "uno de los mayores privilegios de mi carrera".

Peter Jackson, director de la trilogía de 'El señor de los anillos', recibirá la Palma de Oro honorífica en la 79.ª edición del Festival de Cannes. El cineasta neozelandés, ganador de tres premios Oscar, se une a una prestigiosa lista de galardonados como Agnès Varda y George Lucas. Jackson expresó su gratitud hacia el festival, recordando su participación en 1988 y 2001 con 'Mal gusto' y 'La comunidad del anillo', respectivamente. Thierry Frémaux, director del festival, destaca la ambición del cine de Jackson, mientras que Iris Knobloch resalta su creatividad sin límites. Además de sus famosas trilogías, Jackson ha dirigido documentales como 'The Beatles: Get Back'.

Peter Jackson, director de la trilogía de 'El señor de los anillos', recibirá la Palma de Oro honorífica en la 79.ª edición del Festival de Cannes. El realizador y guionista neozelandés, ganador de tres premios Oscar, se unirá así a la lista de cineastas distinguidos con este reconocimiento, entre los que se encuentran Agnès Varda, Meryl Streep, Robert De Niro, George Lucas o Jodie Foster, entre otros.

"Recibir la Palma de Oro honorífica en Cannes es uno de los mayores privilegios de mi carrera", ha asegurado Jackson en un comunicado publicado por la organización del festival, cuya próxima edición arrancará el 12 de mayo con el coreano Park Chan-wook como presidente del jurado.

"Cannes ha sido una parte muy significativa de mi trayectoria. En 1988, asistí al mercado cinematográfico del festival con mi primera película, 'Mal gusto' ('Bad Taste'), y en 2001 proyectamos un avance de 'La comunidad del anillo', ambas citas importantes en mi carrera", ha rememorado el realizador de la saga de 'El Hobbit'.

"Este festival siempre ha celebrado el cine audaz y visionario, y estoy increíblemente agradecido al Festival de Cannes por reconocerme entre los cineastas y artistas cuya obra sigue inspirándome", concluye Jackson.

En 2001, el realizador presentó los primeros 26 minutos de 'La comunidad del anillo' en un pase de prensa del festival. Por entonces, el resto de la película aún se encontraba en fase de posproducción.

Tras su estreno en cines siete meses después, y a pesar del escepticismo inicial que causó entre los espectadores en Cannes, 'La comunidad del anillo' acabó alzándose con cuatro premios Oscar, marcando el punto de partida de lo que acabaría convirtiéndose en una de las sagas de fantasía más influyentes del cine moderno.

"Es evidente que Peter Jackson marcó un antes y un después", sostiene Thierry Frémaux, director del Festival de Cannes, quien tilda su cine de "particularmente ambicioso". Por su parte, Iris Knobloch, presidente del festival, describe a Jackson como un cineasta "con una creatividad sin límites que ha aportado prestigio al género de la fantasía heroica".

Además de dirigir las trilogías de 'El señor de los anillos' y 'El Hobbit', Jackson se ha embarcado recientemente en la realización de diversos documentales, como 'The Beatles: Get Back' o 'Ellos no envejecerán', que recupera imágenes de archivo de la Primera Guerra Mundial. En su filmografía también destacan títulos como el remake de 'King Kong' o 'The Lovely Bones'.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.