El régimen de "casi esclavitud" de las trabajadoras domésticas de Julio Iglesias: "No podían tener novio, ni salir de la casa ni tener amistad entre ellas"

Los detalles Ana Requena, coautora de la investigación que ha destapado los presuntos abusos sexuales del cantante, asegura que las trabajadoras de su mansión "no podían tener novio, salir de la casa ni tener amistad entre ellas".

Aisladas, sin libertad alguna y completamente intimidadas. Así ha contado Ana Requena, redactora jefa de Género de 'elDiario.es', que vivían las trabajadoras de las mansiones de Julio Iglesias que, según ha destapado una investigación de ese medio, habrían recibido abusos sexuales constantes por parte del cantante.

La periodista sostiene que estas mujeres "tenían una gran vulnerabilidad social y económica" al venir de familias humildes, algo que "aumenta al entrar a trabajar en esas mansiones".

Por ello, define la vida de estas empleadas como "un régimen de casi esclavitud", ya que "hay control, intimidación, vejaciones y comentarios sexuales de manera constante". "No podían tener novio, salir de la casa ni tener amistad entre ellas", añade la coautora de esta investigación en Al Rojo Vivo.

Una situación que, afirma, son idénticas a las que tienen las personas que trabajan en la casa del cantante en España: "Nos cuentan que las condiciones laborales de la mansión de Julio Iglesias en Marbella son similares a las que vivían el República Dominicana".

"El relato que hacen es bastante claro, son unas condiciones que las asfixiaban y les hacían vivir en un entorno que las hizo enfermar", argumenta Requena apoyándose en el testimonio de médicos y profesionales de la salud mental que dan absoluta veracidad a lo expresado por las víctimas.

No obstante, la periodista de 'elDiario.es' apunta a que las dos mujeres que han protagonizado estos relatos "tienen miedo" ya que "hay una gran desigualdad económica, de poder y de influencia entre Julio Iglesias y las mujeres que denuncian".

Pese a ello, detalla que ambas están protegidas y asesoradas, tanto en el ámbito psicológico como el jurídico, y "serán ellas las que decidan si toman medidas" judiciales al respecto. "No descarto que podamos ver algún tipo de acción legal contra Julio Iglesias", alerta Ana Requena para concluir.

