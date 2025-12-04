Todos los nominados a los Premios Ídolo 2025

La de 2025 es la primera edición de los Premios Ídolo, que se crearon en 2021, abierta al público general. Reparte premios entre 'influencers' y creadores de contenido diferentes categorías, hasta ahora, 19.

Un año más, vuelven los Premios Ídolo. De la mano de la influencer Dulceida, en diciembre tiene lugar la cuarta edición de estos premios, en los que se reconoce el "talento" de creadores de contenidos, artistas y figuras públicas "que han tenido un impacto significativo en la cultura digital y el entretenimiento durante el año". Los Premios Ídolo nacieron en 2021 con el propósito, señalan, de "impulsar la industria de la creación de contenido", "sin jerarquías ni favoritismos".

El jurado de la edición de los Premios Ídolo 2025 está compuesto por Sara Parra, Jaime Castaño, Raquel Sanz, Toni Mostazo, Álvaro Rincón, Susana Jiménez, Sara Sanz, Eduardo Alonso, Patricia Muñoz, Ricjy Hontañón, Ángela González, Amanda Prado y Nacho Cámara. La gala se celebrará el 11 de diciembre, en el pabellón 3 de IFEMA, en Madrid, y viene con una gran novedad: será la primera edición de los premios abierta al público general. Las entradas, ya disponibles a la venta —y hasta las 23:00h del mismo día 11, o hasta que se agoten—, dan acceso a la gala y también a la fanzone, y tienen un precio de 30 euros.

Los nominados a las diferentes categorías (20, seguramente) se van desvelando poco a poco. Hasta ahora, una influencer nominada en tres categorías diferentes, Sofía Hamela, nominada también como creadora revelación de 2025 en los Premios TikTok España 2025. Otros seis creadores de contenido han sido nominadas en dos categorías diferentes: Clerssss, WhereisLeto —también nominada como creadora revelación en los Premios TikTok—, Boukie, Almu Carrión, Fabiana Sevillano y Plex, el actual novio de la cantante Aitana. Entre los nominados también están la periodista Nerea Pérez de las Heras, colaboradora en El Intermedio o Nil Ojeda, protagonista de una importante polémica a raíz de un reto viral en el que animaba a los jóvenes a simular ahogamientos en las playas. Estos son todos los premios que se conocen hasta la fecha:

Premio Ídolo 2025: categoría de 'Beauty'

Sarah Catalá

Alicia Revilla

Rocío López

Silvia Ruiz

Premio Ídolo 2025: categoría de Entretenimiento

Carlota Marañón y Sofía Hamela

Dan Renville

WhereisLeto

Freakboys (Juan y Erra)

Premio Ídolo 2025: categoría de 'Lifestyle'

Violeta Mangriñán

Sofía Hamela

Carlos Peguer

Marta Riumbau

Premio Ídolo 2025: categoría de Gastronomía

RoRo

Peldanyos

Boukie

Diego Doal

Premio Ídolo 2025: categoría Música

Judeline

Belén Aguilera

Guitarricadelafuente

Rusowsky

Premio Ídolo 2025: categoría Sostenibilidad

Carlota Bruna

Jon Kareaga

Blondiemuser

Vieja Tierra

Premio Ídolo 2025: categoría 'Hair Artist'

Pablo Macías

Serpiente

Marckessa

Víctor del Valle

Premio Ídolo 2025: categoría Proyecto Audiovisual

Plex

Cómo cazar a un mostruo

La Velada del Año

Soy Georgina

Premio Ídolo 2025: categoría de 'streamer'

Ibai Llanos

Illojuan

Auronplay

DJMaRiiO

Premio Ídolo 2025: categoría de Conciencia Social

Nerea Pérez de las Heras

Cris Blanc

Virtual Diva

Cisco Garve

Premio Ídolo 2025: categoría de Contenido Creativo

Nil Ojeda

Nuria Adraos

Eme de Amores

Almu Carrión

Premio Ídolo 2025: categoría Podcast

La Pija y la Quinqui

Keep it Cutre

A Solas, con Vicky Martín Berrocal

True Crrime, con Martha Caballero

Premio Ídolo 2025: categoría Moda

Carlota Marañón

Alexandra Pereira

Rocío Osorno

Blanca Arimany

Premio Ídolo 2025: categoría 'Healt & Sport'

Sara Bace

Pitufollow

Verdeliss

Pablete y Raúl Valle

Premio Ídolo 2025: categoría Emprendimiento Digital

Milfshakes

Scrapworld

Maison Matcha

Casto

Premio Ídolo 2025: categoría de Viajes

Plex

Lethal Crysis

Clavero

Mikel García

Premio Ídolo 2025: Ídolo Revelación

Pablo Vera

Boukie

Magdalenita

Almu Carrión

Clerssss

Fabiana Sevillana

Leto

Shannis

María Riballo

Sofía Hamela

Premio Ídolo 2025: categoría de Humor

Jorge Cyrus

Esperansa Grasia

Clerssss

Pabs Pérez

Premio Ídolo 2025: categoría de TikTok

Lola Lolita

Marina Rivers

Fabiana Sevillano

Marina Barrial

Muchos de los nominados en 2025 ya lo fueron (o incluso ganaron) el año pasado: Nil Ojeda, por ejemplo, compitió con Marina Rivers y Plex en la categoría de mejor creador del año, premio que se fue para la pareja de Aitana; Eme de Amores también estuvo nominada en la misma categoría el año pasado —en la que Nil Ojeda también estaba—, aunque la ganadora fue Ariane Hoyos; Carlota Marañón, nominada en 2025, estuvo nominada en la última edición en la categoría de Moda, que tampoco ganó; Cyrus también fue postulado en la categoría de Humor en 2024 —que ganó Lalachus— y Lethal Crysis también optó al premio en la categoría de viajes, que también ganó Plex. De los cuatro nominados a 'streamer' del año, dos repiten de nuevo —Ibai Llanos e Illojuan, que ganó en 2024—, mientras que Lola Lolita, que se llevó el premio en la categoría de TikTok, vuelve a estar nominada en la misma categoría.

La gala estará presentada por Lalachus y Kira Miró, y hasta ahora ya se han confirmado las actuaciones de Nil Moliner y de Hey Kid.

