¿Cuántas veces os ha pasado que hablando con vuestra pareja no os habéis llegado a poner de acuerdo de si una persona es guapa o no? Pues esto justo es lo que le ocurre a @clersssss, que, tras tener una interesante charla con su novio, llega a una profunda conclusión que nos cuenta a través de TikTok.

"¿Sabéis que hay chicas que son guapas para chicos y chicas que son guapas para chicas?", pregunta a sus seguidores. "Cada vez me doy más cuenta porque muchas veces le enseño chicas a mi novio que digo 'esta chica es espectacular' y me dice 'sí, es mona, pero...'", relata. Ocurre lo contrario cuando es él quien le muestra a chicas que para él son guapas. "No es lo que yo percibo como una chica supercool".

Ella, "por desgracia", cree que es guapa para chicos. "Y digo por desgracia porque yo cuando veo a una chica guapa de chicas digo 'eres muy guay, yo quiero ser guay, yo no quiero ser guapa para chicos'. Es como, ¿qué prefieres: ser la chica que todas las chicas quieren ser o ser la chica que todos los chicos quieren tener?".