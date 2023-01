La cantante Judeline ha visitado este lunes a David Broncano en La Resistencia y, como no sabía que regalo hacerle al presentador, ha optado por hacerle algo manual: Un retrato. "Se me da muy bien dibujarme a mí misma", le confesaba.

Sin embargo, el resultado final no fue el esperado y provocó un ataque de risa en el plató: "No sé cuánto has hecho de broma esto", le decía Broncano, que no pudo evitar enseñar el papel a cámara y decir: "Has conseguido hacer un retrato de la imagen perfecta entre yo y Pablo Motos. Es increíble". Puedes ver el cómico momento, pro el que la joven se justificó asegurando que lo había hecho "muy rápido", en el vídeo principal de la noticia. Eso sí, las risas se las echaron todos juntos.