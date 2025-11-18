Ahora

Se entregan el 3 de diciembre

Premios Tiktok España 2025: todos los nominados a los premios de los 'influencers'

12 categorías y 23 millones de potenciales votantes: los Premios TikTok España se entregan el 3 de diciembre y son los propios usuarios de la plataforma los que votan entre los nominados.

Imagen de archivo del logo de TikTok.Imagen de archivo del logo de TikTok.Europa Press

Los premios ya no son solo cosa del cine, las series o la música: desde hace años, los influencers tienen sus propias ceremonias. Están los Premios Ídolo, creados por la española Dulceida; están los Premios ESLAND, creados por el streamer TheGrefg o los Gen Z Awards. Y entre todos estos, los Premios Tiktok, que en 2025 rinden homenaje por quinto año consecutivo a los creadores de contenido y figuras públicas "que destacan por compartir material de calidad" en esta red social, celebrando la "creatividad, la diversidad y la autenticidad" de sus usuarios.

Los Premios Tiktok reconocen al mejor creador en 12 categorías y a los nominados los votan los más de 23 millones de usuarios de la red social. Las votaciones están abiertas desde el 12 de noviembre hasta el 24 de noviembre, a través del centro de votación de los Premios Tiktok, y será en una gala presentada por figuras como Marina Rivers, Carmen Lomana, Iker Ruiz o Juan Avellaneda, entre otros, cuando se entreguen, el 3 de diciembre de 2025. Esta es la lista de los nominados en cada una de las categorías:

Nominados a los Premios TikTok Star

Nominados a los Premios Tiktok: figura pública de 2025

Nominados a los Premios TikTok: vídeo del año

  • 'Montoya por favor' protagonizado por Sandra Barneda y Jose Carlos Montoya
  • El sueño cumplido de Pablo x Quevedo
  • Inés Robles fronteando con Omar Montes
  • Báilalo Rocky x Selección Española de Fútbol
  • La boda de Ana Guerra x Lydia Lozano
  • Un taper fade para la yaya

Nominados a los Premios TikTok: storyteller de 2025

Nominados a los Premios TikTok: creador revelación de 2025

Nominados a los Premios TikTok: entretenimiento

Nominados a los Premios TikTok: deportes

Nominados a los Premios TikTok: comedia

Nominados a los Premios TikTok: viajes y gastronomía

Nominados a los Premios TikTok: moda y belleza

Nominados a los Premios TikTok: educación y cultura

Nominados a los Premios TikTok for Good

