Premios Tiktok España 2025: todos los nominados a los premios de los 'influencers'

12 categorías y 23 millones de potenciales votantes: los Premios TikTok España se entregan el 3 de diciembre y son los propios usuarios de la plataforma los que votan entre los nominados.

Los premios ya no son solo cosa del cine, las series o la música: desde hace años, los influencers tienen sus propias ceremonias. Están los Premios Ídolo, creados por la española Dulceida; están los Premios ESLAND, creados por el streamer TheGrefg o los Gen Z Awards. Y entre todos estos, los Premios Tiktok, que en 2025 rinden homenaje por quinto año consecutivo a los creadores de contenido y figuras públicas "que destacan por compartir material de calidad" en esta red social, celebrando la "creatividad, la diversidad y la autenticidad" de sus usuarios.

Los Premios Tiktok reconocen al mejor creador en 12 categorías y a los nominados los votan los más de 23 millones de usuarios de la red social. Las votaciones están abiertas desde el 12 de noviembre hasta el 24 de noviembre, a través del centro de votación de los Premios Tiktok, y será en una gala presentada por figuras como Marina Rivers, Carmen Lomana, Iker Ruiz o Juan Avellaneda, entre otros, cuando se entreguen, el 3 de diciembre de 2025. Esta es la lista de los nominados en cada una de las categorías:

Nominados a los Premios TikTok Star

Nominados a los Premios Tiktok: figura pública de 2025

Nominados a los Premios TikTok: vídeo del año

'Montoya por favor' protagonizado por Sandra Barneda y Jose Carlos Montoya

El sueño cumplido de Pablo x Quevedo

Inés Robles fronteando con Omar Montes

Báilalo Rocky x Selección Española de Fútbol

La boda de Ana Guerra x Lydia Lozano

Un taper fade para la yaya

Nominados a los Premios TikTok: storyteller de 2025

Magdalenita ( @_magdalenita )

) Pau Clavero ( @hiclavero )

) Unai Zaballa ( @rulass47 )

) Inés Gatoo (@byinesg)

Kadel ( @kadeeeel )

) Marcos López (@dimio_)

Nominados a los Premios TikTok: creador revelación de 2025

Nominados a los Premios TikTok: entretenimiento

Nominados a los Premios TikTok: deportes

Nominados a los Premios TikTok: comedia

Nominados a los Premios TikTok: viajes y gastronomía

Ibai Rider ( @ibairider )

) Nieves Felipo ( @nievesfelipo )

) Paula Casado ( @paulacasadochef )

) Jorge Tesch ( @jorgetesch_ )

) Fabio Belnome ( @volatadipeluca )

) Cristina Rodríguez Box (@akkicris)

Nominados a los Premios TikTok: moda y belleza

Andrea Cuervo ( @andrearcuervo_ )

) Camila Cisneros ( @camilacisnerosgg )

) Asun Domínguez ( @asundominguezmoda )

) Jaime Martín ( @spicyjaime )

) Iris Ermine ( @iris_ermine )

) Jeru (@byrjeru)

Nominados a los Premios TikTok: educación y cultura

Judith Tiral ( @judithtiral )

) José Luis Crespo Cepeda ( @thequantumfracture )

) Lidia G. Merenciano ( @lidiamerenciano )

) Anna Morales ( @sizemattersbaby )

) Dave Castaño ( @davecaast )

) Alba Saenc (@albasaenc)

Nominados a los Premios TikTok for Good

Gustavo Karlsson ( @gustavokarlsson )

) Adriana Hest ( @adriana_hest )

) Diego González Rivas ( @dieguinidoc )

) Claudia Campillo ( @claudiamcampillo )

) Álex Roca (@alexroca_91)

*Sigue a laSexta en Google: la actualidad y el mejor contenido aquí.