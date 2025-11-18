Se entregan el 3 de diciembre
Premios Tiktok España 2025: todos los nominados a los premios de los 'influencers'
12 categorías y 23 millones de potenciales votantes: los Premios TikTok España se entregan el 3 de diciembre y son los propios usuarios de la plataforma los que votan entre los nominados.
Los premios ya no son solo cosa del cine, las series o la música: desde hace años, los influencers tienen sus propias ceremonias. Están los Premios Ídolo, creados por la española Dulceida; están los Premios ESLAND, creados por el streamer TheGrefg o los Gen Z Awards. Y entre todos estos, los Premios Tiktok, que en 2025 rinden homenaje por quinto año consecutivo a los creadores de contenido y figuras públicas "que destacan por compartir material de calidad" en esta red social, celebrando la "creatividad, la diversidad y la autenticidad" de sus usuarios.
Los Premios Tiktok reconocen al mejor creador en 12 categorías y a los nominados los votan los más de 23 millones de usuarios de la red social. Las votaciones están abiertas desde el 12 de noviembre hasta el 24 de noviembre, a través del centro de votación de los Premios Tiktok, y será en una gala presentada por figuras como Marina Rivers, Carmen Lomana, Iker Ruiz o Juan Avellaneda, entre otros, cuando se entreguen, el 3 de diciembre de 2025. Esta es la lista de los nominados en cada una de las categorías:
Nominados a los Premios TikTok Star
- Nil Ojeda (@nilojeda)
- Carlota Marañón (@carlomaranon)
- Carlos Peguer (@carlospeguer)
- Fabiana Sevillano (@fabiana.sevillano)
- Archie Ted (Teddy) (@archieted0)
- Aitana Soriano (@aitanaasoriano)
Nominados a los Premios Tiktok: figura pública de 2025
Nominados a los Premios TikTok: vídeo del año
- 'Montoya por favor' protagonizado por Sandra Barneda y Jose Carlos Montoya
- El sueño cumplido de Pablo x Quevedo
- Inés Robles fronteando con Omar Montes
- Báilalo Rocky x Selección Española de Fútbol
- La boda de Ana Guerra x Lydia Lozano
- Un taper fade para la yaya
Nominados a los Premios TikTok: storyteller de 2025
- Magdalenita (@_magdalenita)
- Pau Clavero (@hiclavero)
- Unai Zaballa (@rulass47)
- Inés Gatoo (@byinesg)
- Kadel (@kadeeeel)
- Marcos López (@dimio_)
Nominados a los Premios TikTok: creador revelación de 2025
- Andrea Sánchez (@andysan35_)
- Xavi y Pau Sepúlveda (@sepuls3)
- Sofía Hamela (@sofiahamela2)
- Guille Fernández (@guillefernandezzzz)
- La de la Coleta (@whereisleto)
- María Riballo (@mariariballo)
Nominados a los Premios TikTok: entretenimiento
- Albert Laro (@albert_laro)
- Mario Marzo (@mario_marzo)
- Raquel Fiz (@fizpireta)
- Pabs Pérez (@pabsperez)
- Martha Caballero (@marthaa.caballero)
- Carlos de Burgos (@carlosdeburgos)
Nominados a los Premios TikTok: deportes
- Antonio Zambrana (@anto.zambrana)
- Sergio Turull (@pitufollow)
- Cris Lazarraga (@crislazarraga33)
- Dani Castilla (@danicastilla.tf)
- Víctor Romero (@futbolconkarma)
- Sara Baceiredo (@sarabacee)
Nominados a los Premios TikTok: comedia
- Galder Varas (@galdervaras)
- Raúl Otero (@rauloterocc)
- Henar Álvarez (@henarconh_)
- Ana Brito (@elshowdebriten)
- Daniel Fez (@danielfez)
- Estefanía González (@steffy_gz)
Nominados a los Premios TikTok: viajes y gastronomía
- Ibai Rider (@ibairider)
- Nieves Felipo (@nievesfelipo)
- Paula Casado (@paulacasadochef)
- Jorge Tesch (@jorgetesch_)
- Fabio Belnome (@volatadipeluca)
- Cristina Rodríguez Box (@akkicris)
Nominados a los Premios TikTok: moda y belleza
- Andrea Cuervo (@andrearcuervo_)
- Camila Cisneros (@camilacisnerosgg)
- Asun Domínguez (@asundominguezmoda)
- Jaime Martín (@spicyjaime)
- Iris Ermine (@iris_ermine)
- Jeru (@byrjeru)
Nominados a los Premios TikTok: educación y cultura
- Judith Tiral (@judithtiral)
- José Luis Crespo Cepeda (@thequantumfracture)
- Lidia G. Merenciano (@lidiamerenciano)
- Anna Morales (@sizemattersbaby)
- Dave Castaño (@davecaast)
- Alba Saenc (@albasaenc)
Nominados a los Premios TikTok for Good
- Gustavo Karlsson (@gustavokarlsson)
- Adriana Hest (@adriana_hest)
- Diego González Rivas (@dieguinidoc)
- Claudia Campillo (@claudiamcampillo)
- Álex Roca (@alexroca_91)
