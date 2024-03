Hace no mucho tiempo, YosoyPlex hacía volar un dron sobre un volcán en activo en Islandia para cumplir uno de sus sueños: quemar un anillo al más puro estilo de su saga favorita, El señor de los anillos. "A mí me preguntan 'de dónde eres' y no sé decir exactamente de dónde soy", aseguraba hace unos años en una entrevista a Zamora News. Lo cierto es que es de Toro (Zamora), pero vive entre Madrid y el resto del mundo. Su nombre original es Daniel Alonso Góndez, nació el 20 de septiembre de 2001 y estudió en IES Cardenal Pardo Tavera de esta localidad zamorana. Aunque después de los estudios, saltó al mundo del streaming.

Plex o YosoyPlex para sus seguidores, en realidad todos lo llaman Dani, salvo su madre, Marifé, que lo llama por su nombre completo, sin apocopar, Daniel. ¿Y por qué Plex? La historia de su nombre tampoco tiene mucha chicha: cuando empezó en YouTube lo primero que hizo fue buscar nombres, porque no se le ocurría ninguno. Iba mirando los nombres de otros youtubers, hasta que dio con una persona que se llamaba Flex. "Me quedé así... en plan... 'No está mal ese nombre'", explicaba en aquella entrevista; y decidió cambiarle una letra. Pero se encontró con que ya existía un Plex, así que optó por añadirle un Yosoy al principio. Y así nació la estrella.

Plex tiene 13 millones de suscriptores en YouTube, 2,5 de seguidores en Instagram 11,6 millones en TikTok. Pocos (jóvenes, especialmente) no conocen a YosoyPlex. Empezó siendo menor de edad —"Cuando tenía 10 años ya veía mucho YouTube, más que la tele"—, después de pensar que era "algo imposible", como cuando sueñas con ser futbolista. A raíz de sus primeros vídeos jugando a Fortnite, todo fue rodado, si bien los primeros, reconoce, "no los veía ni Peter". Su madre lo quiso empujar a continuar con los estudios, pero al terminar 2.º de Bachillerato optó por quedarse en el mundo de las redes sociales, porque consideraba que "si intentaba abrazar las dos cosas lo iba a hacer, pero con poca fuerza".

De sus vueltas al mundo a lo Willy Fog a todos sus premios

En marzo de 2023, Plex anunció que daría la vuelta al mundo en 80 días. Al más puro estilo de Willy Fog, este youtuber zamorano pretendía salir de Madrid para recorrer varios países en algo menos de tres meses. "¿Qué demonios hago yo ahora?", se preguntaba, antes de hablar consigo mismo en una "alucinación de drogas" que le recordaba el libro que leía de pequeño todas las noches antes de dormir. "Ya me acuerdo... La vuelta al mundo en 80 días. Soñaba con hacerlo cuando fuese mayor". Y así comenzó. Ahora tiene una lista de más de 80 vídeos contando su aventura, con millones y millones de reproducciones.

A finales del año pasado... repitió la historia. Y el 18 de febrero de 2024 terminaba su segunda vuelta al mundo, esta vez en 85 días. "Mucha gente se pregunta si esto de viajar tanto con tus colegas te hace ser superfeliz o realmente llega un punto en el que resulta cansado... La respuesta es que es igual que la vida misma, una montaña rusa de emociones en las que a veces te lo estás pasando genial y otras veces estás solo deseando volver a tu casa", escribía tras su gran aventura. "Pero eso no significa que esté mal, hay que aceptarlo y saber que los momentos felices no pueden existir sin los momentos malos y al revés".

En medio de su segunda aventura, YosoyPlex ganó el Premio a mejor canal de viajes de YouTube en la entrega de los galardones a la Excelencia en la Comunicación Digital de Viajes de España, organizado por la aseguradora de viajes IATI. Ya terminados sus viajes —y en proceso de convertirse en boxeador—, Plex fue el máximo ganador de los Premios Ídolo 2024, donde se erigió con tres de ellos: Mejor creador del año, Ídolo en categoría de Viajes e Ídolo del Año.

Con 22 años y una casa de 1 millón de euros

En 2023, publicó un vídeo en el que contaba que se había comprado la Epic House, una mansión llena de youtubers compartiendo streamings. En aquella mansión había convivido con otros creadores de contenido, en Madrid. La casa, de varias plantas, con ascensor interior y mucho terreno, tenía un precio de un millón de euros, según varios medios.

Canciones, libros y su camino hacia el boxeo

YosoyPlex, además de todo esto, tiene también tres libros escritos, dos de ellos enmarcados en una misma colección: 'Las aventuras de Plex'. Se trata de 'YosoyPlex y la pirámide maldita' y 'YosoyPlex en el fin del mundo', dos historias que cuentan como Plex se lanza a descubrir el poderoso tesoro oculto en una nueva pirámide que ha aparecido en Egipto y su aventura, junto a su perro Colmillo, en un lugar de la Antártida donde quedan atrapados. Además, es el autor de 'Epic Battle: El día que los youtubers salvaron el mundo', una aventura basada en battle royale en la que el lector también se convierte en protagonista.

En su canal de YouTube suma también algo de música, aunque no es lo más llamativo de su perfil. Aquí puedes escuchar tres temas: 'Flow violento' y 'Modo avión', los dos de la mano de Ruven, y 'Worldwide', con Adri, Borja y Jopa. Su aventura más reciente, la de prepararse para ser boxeador en cinco meses. Esto tiene un claro objetivo: participar en La Velada IV, organizada por Ibai Llanos, el evento de boxeo más popular de las redes sociales. La próxima Velada de Ibai tiene lugar en el mes de julio en el madrileño (y madridista) estadio Santiago Bernabéu.