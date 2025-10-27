El vídeo de la fiesta temática de Dulceida por su 36 cumpleaños: disfraces de hadas y al ritmo de los Gemeliers

Dulceida ha celebrado su cumpleaños con una fiesta temática en la que sus invitados han ido vestidos de duendes y hadas y en la que han tocado sus amigos los Gemeliers.

Dulceida ha celebrado sus 36 años con una fiesta temática. En este caso, la influencer pidió a sus invitados que fueran vestidos de duendes y hadas para recrear un ambiente mágico. Además, Dulceida contó con la colaboración de sus amigos, los Gemeliers, que pusieron el toque musical a la fiesta.

Otra famosa que ha celebrado su cumpleaños con una fiesta temática ha sido Cayetana Rivera, quien ha cumplido 26 años rodeada de sus amigos y familia disfrazados como indios. Incluso, se ha disfrazado su madre, Eugenia Martínez de Irujo, que "ha arrasado con su disfraz". "Ya sabéis que es una persona muy divertida que se presta a todo", destaca Tatiana Arús.

