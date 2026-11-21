Rosalía reivindica la importancia de 'La bola negra' en "tiempos convulsos": "Hay derechos conseguidos que hay que seguir defendiendo"

¿Qué ha dicho? La artista recuerda la figura de Federico García Lorca y hace alusión a películas como 'La bola negra' para poner en valor el papel del arte a la hora de mostrar realidades silenciadas, empatizar con quienes sufren discriminación y luchar para que no se pierdan los derechos conquistados.

En la gala de LOS40 Music Awards Santander, Rosalía destacó la importancia de defender los derechos conseguidos a través del arte y la lucha, mencionando figuras como Lorca. Presentó el premio al Fenómeno Cultural del Año, que recayó en Guitarricadelafuente por su papel en 'La bola negra', una película de Los Javis que aspira a los Oscar. El cantante expresó su orgullo por pertenecer a una generación de artistas con diversas perspectivas. Rosalía, reciente ganadora de cinco Latin Grammys, también fue galardonada con cuatro premios, incluyendo mejor álbum por LUX y el Golden Award como artista global del año.

"Cuando los tiempos son convulsos y tanto es cuestionado, películas como 'La bola negra' son más necesarias que nunca", comenzaba diciendo Rosalía antes de presentar y entregar el premio al Fenómeno Cultural del Año en la gala de LOS40 Music Awards Santander.

La artista aprovechaba su intervención para reivindicar la importancia de "seguir defendiendo" los "derechos conseguidos" gracias a la lucha y el arte de quienes abrieron camino años atrás. Entre ellos, mencionaba a "figuras como Lorca" que consiguieron expresar "algo tan difícil de expresar en su época" a través de la poesía, destacaba la cantante, reciente ganadora de cinco Latin Grammys.

"Hay muchos 'Sebastianes' en este mundo y Guitarricadelafuente les da voz a todos ellos", añadía.

El premio recaía precisamente en el cantante, que acapara todas las miradas tras su debut como actor en 'La bola negra'. La película de Los Javis, una de las grandes apuestas del cine español y que aspira a hacer historia en la próxima gala de los Oscar, cuenta con el cantante en el papel de Sebastián.

El artista subía al escenario para recoger el galardón al ritmo de 'La nieve', su canción para la banda sonora de la película.

Agradecido, aseguraba sentirse "orgulloso de pertenecer a una generación de artistas con miradas muy diferentes que se entrelazan y comparten una manera de ver el mundo muy parecida". A todos ellos dedicaba el reconocimiento. "Por que sonemos todos en la radio y por que no demos más 'bolas negras'", concluía.

Rosalía, otra de las grandes ganadoras

Precisamente la artista catalana fue otra de las grandes ganadoras de la gala. Después de alzarse con cinco Grammys Latinos la semana pasada y celebrar sus nueve nominaciones a los Grammy, la artista suma ahora cuatro galardones en LOS40 Music Awards: mejor álbum por LUX, mejor vídeo musical por 'Berghain', mejor gira en la categoría internacional por el LUX Tour y el Golden Award como artista global del año.

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