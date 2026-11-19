¿Qué ha dicho? Una de las artistas con mayor impacto en nuestro país pide que los españoles "tengamos empatía" y se "respeten los derechos de todo el mundo" pese a que "pensemos diferente".

Aitana ha compartido un mensaje significativo en el contexto electoral, a pocos días de las elecciones en España, instando a los ciudadanos a "seguir avanzando y no retrocediendo". Durante su discurso al recibir el premio a 'Mujer del Año' de la revista GQ, la artista expresó su deseo de vivir en una sociedad empática y respetuosa con los derechos de todos. Aitana, de 27 años, reflexionó sobre la incertidumbre que enfrenta su generación, destacando la importancia de no normalizar esta situación. También subrayó la necesidad de hablar sobre las mujeres y el legado de aquellas que lucharon por las libertades actuales, enfatizando la persistente desigualdad y violencia.

Aitana ha lanzado un poderoso mensaje en clave electoral cuando queda poco más de una semana para acudir a las urnas a votar para elegir al próximo Gobierno de España. La artista, una de las más grandes del panorama actual, ha instado a que los españoles "sigamos avanzando y no retrocediendo" de cara a los comicios del 29 de noviembre.

"Yo estoy intentando aprender más de nuestra historia, estoy intentando entender más la situación de nuestro país, pero cada vez tengo más claro que me gustaría vivir en una sociedad en la que, aunque pensemos diferente, tengamos todos empatía, que se respeten los derechos de todo el mundo y, sobre todo, que sigamos avanzando y no retrocediendo", ha explicado tras recibir el premio a 'Mujer del Año' por parte de la revista GQ.

Aitana comenzó su discurso comentado la "importancia" de "hablar de algunas cosas" dentro de este "momento preelectoral" en el que estamos inmersos. "Yo tengo 27 años; sé perfectamente que estoy en una situación muy, muy, muy privilegiada, pero me es inevitable pensar en, sobre todo, gente de mi generación a la que le es imposible independizarse, a la que le es imposible vivir una vida tranquila aunque trabaje muchísimo, y a la que le es imposible pensar en un futuro sin incertidumbre, y solamente piensa en un futuro con miedo en vez de con ilusión. Entonces, yo considero que eso no debería ser normal y que no lo deberíamos normalizar", opina la cantante.

La cantante ve importante "hablar de nosotras", las mujeres, destacando el legado de todas aquellas que "lucharon antes" para conquistar "muchas de las libertades que tenemos a día de hoy". "Pero tengo que seguir diciendo que seguimos viviendo con miedo, seguimos viviendo con violencia y seguimos viviendo en desigualdad. Y creo que en estos momentos es muy importante decirlo", añadió Aitana.

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