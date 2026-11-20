En Dormir fuera de casa , cuatro personas que iban a viajar se ven obligadas a cambiar sus planes. Al conocerse, sus miedos, deseos y preocupaciones salen a flote en la fragilidad de las relaciones personales que Paula Hoyos retrata magistralmente.

Como una gota de tinta negra cayendo sobre un papel de alto gramaje. Así empieza Dormir fuera de casa. La gota atraviesa el fuselaje de un avión parado en la terminal de Fiumicino, en Roma. Un vuelo que está a punto de comenzar con dirección a Barcelona. Y golpea en la cabeza de una pasajera de la segunda fila, Inés y en el joven que viaja cerca de ella, Guillem.

Se extiende la tinta por sus vidas y por las de las personas que les rodean, descubriendo pedacitos de realidad

También alcanza a Lalia, sentada más atrás, y a ese caballero que trata de estirar las piernas en el pasillo, Julio. Y como esa gota, la tinta comienza a desbordarse, a avanzar en las cabezas de esas cuatro personas, descubriendo caminos ocultos, como los dibujos de las conexiones neuronales que hacía Ramón y Cajal.

Se extiende la tinta por sus vidas y por las de las personas que les rodean, descubriendo pedacitos de realidad, historias normales que no tendrían aparente interés si nos quedáramos en la superficie. Pero la tinta alcanza el alma de esas personas, sus miedos, sus deseos y sus preocupaciones. Y de repente ya no puedes dejar de mirar.

Personas normales

Guillem acaba de cortar con su novia, de Erasmus en Florencia. Inés vuelve a Barcelona a vender la casa en la que vivió con su marido durante décadas. Julio acaba de pasar unos días con su hija y su pequeña nieta y vuelve a su casa vacía. Y Lalia ha hecho turismo sola por Roma después de que su mejor amiga se fuera a trabajar a la otra punta del mundo cancelando las vacaciones que habían planeado juntas.

Pero como ocurre en la vida real, un fallo en un motor retrasa el vuelo y finalmente se cancela. Y los pasajeros primero se encuentran en los bares del aeropuerto y los pasillos de la terminal y después les envían a un hotel cercano a pasar la noche.

Cuatro personas normales comparten tiempo con otras personas normales a las que les cuentan algunas verdades

Y esa circunstancia fuera de lo común propicia dos encuentros: el de Lalia con Guillem y el de Julio con Inés. Cuatro personas normales, con problemas normales, que comparten tiempo con otras personas normales a las que les cuentan solo algunas verdades y también algunas mentiras. Y donde se ponen de manifiesto lo frágil y lo esencial de las relaciones personales.

Y en ese intercambio de realidades, en cómo se manejan ante su tristeza y la tristeza ajena, en la cautela, la entrega, la duda y la ilusión, se esconde quizás una de las verdades más grandes del ser humano: somos todos pasajeros de un vuelo lleno de incertidumbres y nunca viajamos solos, pero no es fácil cruzar la barrera para conocer la historia del desconocido que viaja a tu lado.

Un retrato humano

Paula Hoyos debuta en la novela con Dormir fuera de casa, premio Ramiro Pinilla a la mejor novela corta en castellano de 2025. Y es un premio merecido porque su manera de narrar esta historia la convierte en una joya, en una de las mejores novelas del año.

Paula Hoyos enseña con crudeza el interior de sus víctimas y las hace así terriblemente humanas

Y lo hace porque no busca en ningún momento abrumar ni impresionar. Como una fotógrafa, simplemente retrata lo que pasa por cabezas y cuerpos. Enseña con crudeza el interior de sus víctimas y las hace así terriblemente humanas. En ocasiones me recordó a la prosa de Mario Marín, por su franqueza incuestionable, pero con menos mala leche.

Su habilidad es la de captar con una fidelidad abrumadora un pequeño espacio de realidad. Abrirnos una puerta a los lectores para dejarnos pasar a cuatro vidas diferentes. Un viaje guiado por la normalidad, un tour por un lugar tan reconocible que angustia. No vayamos a ser nosotros también, sin saberlo, lugares turísticos por los que se pasean lectores anónimos.

Dormir fuera de casa propone la vida como escenario. Y funciona.

Del tirón

No querría finalizar esta reseña sin contar mi experiencia personal con este libro. El que esto escribe es un lector lento, que avanza deteniéndose en las páginas y las saborea y, por tanto, se despista con frecuencia y, si el libro no mantiene el sabor, le cuesta llegar hasta el final.

'Dormir fuera de casa' entra a formar parte a ese breve listado de títulos que he devorado de una sentada

Solo una vez en mi vida, allá por mi juventud, abrí un libro y no lo solté hasta terminarlo. Fue con otra novela breve, Sostiene Pereira, de Antonio Tabucchi. Bien, Dormir fuera de casa acaba de entrar a formar parte a ese breve listado de títulos que he devorado de una sentada. Una lista de dos entradas. Sus 125 páginas ayudan, es cierto.

Pero sobre todo es la necesidad de saber qué ocurre con esa noche fuera de casa. Cómo avanza ese encuentro entre dos personas normales. Es la sensación de estar siendo testigo de algo privado, de algo íntimo. Algo normal. Es todo eso lo que te hace pasar las páginas, una detrás de otra, hasta que llega la mañana y entiendes que aquello es el final.

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