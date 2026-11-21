¿Qué ha dicho?"En estos tiempos en los que parece que nadie escucha todo lo que tiene que escuchar", Pucho, el vocalista de Vetusta Morla, alza la voz por la vivienda, la educación pública y Palestina en un concierto en Madrid.

Fue un atraco perfecto,

excepto por esto:

nos queda garganta, puño y pies.

No fue un golpe maestro,

dejaron un rastro.

Ya pueden correr.

Ya vuelve la sed.

Golpe Maestro - Vetusta Morla

Vetusta Morla ha convertido sus conciertos en algo más que una celebración de la música. La banda madrileña ha aprovechado su regreso a los escenarios para reivindicar, y no solo a través de sus canciones. Así lo ha demostrado en su paso por Madrid, donde Pucho ha convertido uno de los tres conciertos consecutivos de la 'Gira de Vuelta, Canciones de Ida' en el Movistar Arena en un alegato a favor de la educación pública.

"Un país sin sus maestros pierde su futuro", defendía el vocalista al término de 'La caja de los truenos', uno de los temas nuevos que el grupo presenta en directo durante esta gira y que formará parte de su próximo disco, 'Lo importante', previsto para principios de 2027. Sus palabras daban paso a la aparición sobre el escenario de un grupo de personas con camisetas verdes y el lema 'Escuela pública de todos para todos'. El público no tardaba en sumarse a la reivindicación al grito de "¡Educación pública!".

El verde ya había teñido parte del concierto durante 'La vieja escuela' y volvía a hacerse visible cuando Pucho lucía una de estas camisetas para interpretar 'Valiente', uno de los temas más emblemáticos de la banda.

Lucha contra el "sinsentido"

"Vamos a pasar tres noches juntos y el arranque anoche no pudo ser mejor. ¡Vamos a por la segunda ronda!", anunciaba Vetusta Morla en sus redes sociales horas antes de este segundo concierto en la capital.

Desde los primeros compases, Pucho dejó claro que la noche no se iba a limitar a recuperar canciones. "Gracias por estar ahí tres noches consecutivas, todos tenemos la sensación de que el mundo se va por el sumidero y hay que luchar contra el sinsentido", lamentaba ante los asistentes.

Una noche de reivindicaciones

El compromiso social y político atravesó buena parte del discurso del vocalista. Puchó defendía la necesidad de "hacer canciones frente a la destrucción de pueblos y gritar en alto 'Viva Palestina libre'" en "estos tiempos en los que parece que nadie escucha todo lo que tiene que escuchar". También ponía el foco en el cambio climático y en la necesidad de "pedir canciones para pedir casas con gente". "Gracias a todos por venir. ¡Estamos de vuelta y estamos en lucha!", exclamaba.

La recta final del concierto reservaba otro momento para la memoria. Antes de los bises de 'Consejo de sabios' y 'Copenhague', Pucho recordaba a Federico García Lorca, al que "hace 90 años asesinaron en Granada". "Dijo tres palabras: hay que vivir", comentaba el cantante antes de despedirse con 'Los días raros'.

La música seguía acompañando al público en su salida del recinto. Esta vez, con 'No hay tanto pan', de Silvia Pérez Cruz, mientras las pantallas del Movistar Arena mostraban los títulos de crédito de una noche en la que Vetusta Morla volvía a demostrar que sus canciones también pueden ser un espacio para la reivindicación.

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