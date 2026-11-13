Víctor Manuel, a Isma Juárez: "Ha hecho más 'La bola negra' por movilizar a la juventud que 500 de nosotros"

Isma Juárez visita un acto de UGT donde personalidades del mundo de la cultura han reivindicado la democracia, el derecho a la vivienda y los servicios públicos, y pregunta a cantantes y sindicalistas a qué se dedicarán si, después del 29-N, les toca irse al paro.

A las puertas del inicio de la campaña electoral, figuras de la cultura como Ana Belén, Víctor Manuel o Miguel Ríos lideraban un acto en la sede de UGT donde, junto a otros actores, escritores o periodistas reivindicaban la democracia, el derecho a la vivienda y la defensa de los servicios públicos, además de alertar de la posible vuelta a la política del miedo y la censura si la coalición de PP y Vox llega al Gobierno.

Allí ha estado Isma Juárez, que ha tenido la oportunidad de hablar con algunos de los invitados, como el propio Víctor Manuel, que considera que "ha hecho más 'La bola negra' por movilizar a la juventud que 500 de nosotros".

El reportero también le ha preguntado a qué podría dedicarse si, llegado el momento, tuviera que abandonar su profesión después del 29-N. "No sé hacer nada", afirma el cantante, que desvela que en algún momento sí ha ayudado a su familia a repartir pollos y huevos.

Antes de ser secretario de UGT, Pepe Álvarez fue gasolinero en su pueblo con 12 años y después camarero a los 14. No fue hasta los 18 cuando, explica, "empecé a tener un trabajo decentillo".

Juan José Artero afirma que lleva siendo actor desde los 14 años, si bien comenta que podría ser conductor de la furgoneta del teatro, constructor de escenografía o llamar por teléfono para "buscar bolos".

Ana Belén, que empezó su carrera profesional a los 10 años, explica que antes de eso ayudaba a su madre a hacer recados y "alegraba la vida de los vecinos cantando".

Tras el evento, Unai Sordo destaca el compromiso de los artistas que han actuado ahí y reclama que otras generaciones de artistas y músicos jóvenes "también se mojen porque lo que viene puede ser complicado".

Respecto a su contenido cultural "inconfesable", el secretario general de CC.OO. reconoce que eran "los discos de Pimpinela" de su hermana: "Cuando llegas a los 50, las canciones pop que no te gustaban a los 25 ahora te gustan y los grupos pijos ahora te gustan".

Esto empieza a preocupar a Isma, pero Sordo le tranquiliza: "Salvo que nos jodan la sanidad pública y baje la esperanza de vida, no has llegado a la mitad todavía".

La cantautora Rosa León confiesa que su 'placer cultural culpable' es la canción del 'Tractor amarillo'. "A mí eso me vuelve loco", reacciona Isma.

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