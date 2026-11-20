Los detalles La cantante Leire Martínez es clara: votar para no retroceder. "El 29 de noviembre todo el mundo a votar", ha dicho, y ha agregado: "Por muchos motivos, porque se lo debemos a quien ha trabajado y lo ha luchado y lo ha peleado antes que nosotros".

En la gala de Los40 Music Awards, laSexta entrevistó a figuras destacadas de la música como Rosalía, Estopa, Alaska, Pablo Alborán y Aitana sobre las elecciones generales del 29 de noviembre. Rosalía destacó la inestabilidad del país y deseó mejoras. Estopa expresó preocupación por la pérdida de derechos, mientras que Pablo Alborán confió en el criterio de los jóvenes para defender servicios esenciales. Aitana enfatizó la importancia de votar, y Leire Martínez instó a votar para no retroceder. Ptazeta mostró su apoyo al Frente Amplio, y Alaska consideró el cambio de gobierno como parte de la democracia.

Rosalía, Estopa, Alaska, Pablo Alborán y Aitana. Con todos ellos ha hablado laSexta en la gala de Los40 Music Awards y les ha preguntado por las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. El mundo de la cultura no se calla.

Preguntada por las elecciones, Rosalía ha hablado de un contexto de inestabilidad en nuestro país. "Es un momento delicado y ojalá que todo vaya a mejor, porque hace falta", ha señalado la artista.

Aunque los Estopa han dicho que no han visto el cara a cara de este jueves entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, sí tienen claro lo que quieren y lo que no. "Creo que se están recortando derechos y hay que frenar esa sangría de alguna manera", ha contestado David Muñoz.

Pablo Alborán confía en el criterio de los jóvenes. "La juventud que sí lucha por tener unas condiciones y una vivienda digna, por tener un salud pública, que tenemos que defender, proteger y mejorar", ha expresado.

Una de las grandes referentes de esa gente joven es Aitana. Esto es lo que ha dicho sobre las elecciones: "Todo lo que pueda pasar a partir del próximo domingo lo vamos a decidir los ciudadanos yendo a votar el 29 de noviembre. Es superimportante ir a votar". Guitarricadelafuente ha contestado: "¿Me da miedo? Es que no lo sé, es que no sé qué esperarme, de qué son capaces".

Mientras, la cantante Leire Martínez es clara: votar para no retroceder. "El 29 de noviembre todo el mundo a votar", ha dicho, y ha agregado: "Por muchos motivos, porque se lo debemos a quien ha trabajado y lo ha luchado y lo ha peleado antes que nosotros". La artista Ptazeta ha asegurado tener miedo y ha sugerido su voto. "Viva Frente Amplio", ha manifestado.

"Realmente la vida sigue. A veces es más favorable a ti y a veces es menos favorable a ti", ha dicho Alaska. Ella enmarca un posible cambio de gobierno dentro del juego de la democracia.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido