La plataforma líder atresplayer reúne a la industria audiovisual en Gran Canaria para presentar sus próximos proyectos

atresplayer estrenará 'Los Protegidos: Un nuevo poder' en diciembre y arrancará 2026 con el estreno de 'Padre no hay que más que uno, la serie', 'Rafaela y su loco mundo', 'Entre tierras' y 'La Nena'.

atresplayer, la plataforma española líder, ha celebrado en Gran Canaria un nuevo atresplayer Day, un encuentro sin precedentes que se ha convertido en una gran fiesta de la producción nacional, la creatividad y la innovación audiovisual.

Durante varios días, la isla se ha transformado en el epicentro del entretenimiento español con mesas redondas, presentaciones exclusivas, preestrenos y grandes anuncios que reafirman el compromiso de Atresmedia con el sector. Profesionales de la industria, prensa especializada y algunos de los rostros más reconocidos de la televisión se han dado cita para celebrar el liderazgo y la trayectoria de la plataforma.

Atresmedia ha reunido en Gran Canaria a grandes figuras de la ficción y el entretenimiento para compartir una visión común: seguir impulsando el talento nacional y apostar por historias que conectan con el público.

atresplayer ha presentado en Gran Canaria más de 20 proyectos y entre la batería de novedades que ha anunciado, destacan 'Renata & Nicole'; la segunda temporada de la exitosa ficción original de Atresmedia que protagonizan Belén Rueda y Belinda Washignthon; 'Nos vamos de madre', el nuevo formato que presentan Roberto Leal y su madre Mercedes Guillén, la segunda edición de 'Drag Race España: All Stars', que con Supreme de Luxe al frente, reunirá de nuevo a las reinas de las últimas temporadas en una nueva competición; 'Pyjamada', un nuevo formato con Lola Lolita; o 'El hombre equivocado', una nueva docuserie que reconstruye uno de los errores judiciales más graves cometidos en España.

Además, la plataforma de Atresmedia ha hecho un repaso a las producciones que verán la luz en los próximos meses y ha anunciado nuevas fechas de estreno: 'Las hijas de la criada' (este domingo 30 de noviembre), 'Los Protegidos: Un nuevo poder' (14 de diciembre), 'Padre no hay más que uno, la serie' (25 de enero), 'Rafaela y su loco mundo' (15 de febrero), la segunda temporada de 'Entre tierras' (marzo 2026) y 'La Nena' (abril 2026).

atresplayer sigue innovando: las series verticales

atresplayer también ha presentado una de sus grandes novedades para los próximos meses: la producción de series verticales. Atresmedia vuelve a dar un paso al frente en su apuesta por la innovación y ya se encuentra rodando 'Una novia para Navidad', la primera serie vertical para Flooxer, el canal joven de atresplayer, que protagonizan Marina Baeza y Carla Flila.

Atresmedia trae a España el género del microdrama, un auténtico fenómeno global del audiovisual que está teniendo un gran éxito con sus primeros proyectos en Latinoamérica y Asia y que está diseñado para ser consumido en vertical y que cuenta con episodios de 1 a 3 minutos de duración con muchos giros argumentales.

atresplayer sigue creciendo: los podcasts y videopodcasts

atresplayer ha presentado en Gran Canaria otra de sus grandes novedades para los próximos meses. Desde el 1 de diciembre atresplayer incluirá en su plataforma el catálogo de producciones originales de Onda Cero Podcast. Así, los usuarios podrán disfrutar también de la experiencia del audio, con series de ficción, documentales, true crimes o programas conversacionales.

Entre los podcast que estarán disponibles destacan 'Retornados' (dos temporadas), la audioserie revelación de los últimos años, creada por el guionista y escritor Julio Rojas; 'La dama blanca', de Enrique Videla; 'Operación Viuda Negra' y 'Operación Moon', de Manu Marlasca; o la adaptación al audio del documental de laSexta 'Anglés. Historia de una fuga'.

Onda Cero es el medio de comunicación que más producciones de audio original ha estrenado en los últimos dos años, con un catálogo que supera el centenar de podcast. A largo de 2026, se irán sumando nuevos contenidos originales de audio a atresplayer con el sello de Onda Cero Podcast, como el true crime 'La Hermandad', de Cruz Morcillo; el thriller de ficción 'Desierta sangre', de Paula del Fierro; o el documental 'Charlines'.

'La Hermandad' es un true crime que narra la historia de dos mujeres desaparecidas con cinco años de diferencia a las que solo les une una cosa: el chalé de Bruno Hernández Vega . A través del sonido real del juicio, la periodista Cruz Morcillo reconstruye la historia del descuartizador de Majadahonda, uno de los criminales más mediáticos de la crónica negra española.

es un true crime que narra la historia de dos mujeres desaparecidas con cinco años de diferencia a las que solo les une una cosa: . A través del sonido real del juicio, la periodista Cruz Morcillo reconstruye la historia del descuartizador de Majadahonda, uno de los criminales más mediáticos de la crónica negra española. 'Desierta sangre', de Paula del Fierro, es una trepidante road movie sonora que adentra al oyente en la historia de Dos policías, dos héroes que han resuelto un caso que mantuvo en vilo a toda una sociedad, dos amigos y confidentes que tienen que atravesar en coche el país para recibir un merecido ascenso. Solo el desierto les separa de un nuevo futuro. Un viaje en el que descubrirán que hay secretos que no se pueden enterrar en la arena.

de Paula del Fierro, es una trepidante road movie sonora que adentra al oyente en la historia de Dos policías, dos héroes que han resuelto un caso que mantuvo en vilo a toda una sociedad, dos amigos y confidentes que tienen que atravesar en coche el país para recibir un merecido ascenso. Solo el desierto les separa de un nuevo futuro. Un viaje en el que descubrirán que hay secretos que no se pueden enterrar en la arena. 'Charlines'es una serie documental, pero también es un true crime, porque está lleno de crímenes que sí ocurrieron. Es la historia de una familia y de su patriarca, el viejo Charlín, agarrándose al poder que ha amasado hasta el último momento. Es una historia con explosiones, conflictos laborales, algún muerto y mucho, mucho dinero. Pero esta es, sobre todo, la historia de cómo Manuel Charlín y sus hijos infectaron de droga la Ría de Arousa.

Las novedades de atresplayer

NOS VAMOS DE MADRE

Roberto Leal y Mercedes Guillén se embarcarán en la aventura más impredecible y divertida de sus vidas: 'Nos vamos de madre'. El nuevo programa que llegará en enero a Antena 3 y que se verá primero en atresplayer no es un reality show de viajes al uso, es la prueba definitiva de que una madre puede con todo.

Un formato impredecible y divertido en el que Roberto empujará a su madre a enfrentarse a todo tipo de desafíos físicos, culturales y emocionales. Desde lanzarse en tirolina, a cenar en un restaurante colgante o hacer surf, cualquier ocasión se convertirá en la oportunidad perfecta que Mercede salga de su zona de confort y nos demuestre que nunca es tarde para vivir grandes aventuras.

A lo largo de cuatro entregas de cincuenta minutos, ambos visitarán Oporto, Estambul, Edimburgo y Marrakech, ofreciéndonos una ventana a escenarios increíbles. Cuatro destinos en los que se divertirán juntos explorando sus límites, rompiendo estereotipos, y, sobre todo, recordándonos que no hay nada más especial y universal como el vínculo entre una madre y su hijo.

'Nos vamos de madre' es una producción de Atresmedia en colaboración con Blondloyal.

PYJAMADA

Lola Lolita abre las puertas de su hogar en ‘Pyjamada’, el nuevo docurreality que Flooxer, el canal joven de atresplayer, estrenará en 2026. Una nueva producción original protagonizada por una de las creadoras de contenido más importantes e influyentes del país, en la que ella misma hará un amplio recorrido a su trayectoria vital y profesional junto a las personas que han marcado cada una de las etapas de su vida.

Lo harán en fiestas de pijama que Lola Lolita organizará en su propio hogar. Y es que las cámaras de este innovador docurreality de Flooxer entrarán por primera vez en todos los rincones de su casa. El espectador será así testigo de encuentros entre Lola Lolita y muchos invitados en los que no faltarán las risas, las confesiones, las sorpresas, la emoción y los reencuentros. Un formato único en el que Lola Lolita descubrirá su faceta más íntima y desconocida hasta ahora y en el que solo existe una regla: hay que ir en pijama.

'Pyjamada' es una producción de Atresmedia en colaboración con Cultura Inquieta Films y Buendía Estudios.

DRAG RACE ESPAÑA: ALL STARS 2

atresplayer ya prepara la segunda edición de 'Drag Race España: All Stars'. El taller más famoso de la televisión reabrirá sus puertas para volver a recibir a algunas de las reinas más destacadas de sus últimas ediciones. Ellas protagonizarán una competición que tendrá nuevas reglas y giros que no esperan. El formato en España sigue haciendo historia, convirtiéndose en la primera franquicia fuera de EE.UU. en tener una segunda edición de la versión 'All Stars'.

Supremme de Luxe capitaneará esta nueva edición del exitoso formato y que se suma a la renovación por una sexta temporada de 'Drag Race España' que Atresmedia ha confirmado ya y que se estrenará antes de este ‘All Stars’. atresplayer reafirma así su apuesta de largo recorrido por la marca, que sigue siendo un gran éxito y a día de hoy triunfa cada domingo con la emisión de su quinta temporada en la plataforma de Atresmedia.

Al igual que toda la franquicia de 'Drag Race España', esta edición está producida por World of Wonder y Atresmedia en colaboración con Buendía Estudios tras el acuerdo alcanzado por Passion Distribution.

EL HOMBRE EQUIVOCADO

'El hombre equivocado' es una docuserie de investigación que reconstruye uno de los errores judiciales más graves cometidos en España: En 1991, tras una ola de violaciones en Cataluña, dos hombres fueron detenidos y condenados. Uno murió en prisión. El otro, Ahmed Tommouhi, fue liberado tras 15 años, pero nunca fue absuelto. El sistema —judicial, policial y mediático— armó una verdad que encajaba. Pero era falsa.

La docuserie, una producción de Atresmedia en colaboración con Bambú Producciones, combina reconstrucción documental con el trabajo del periodista Braulio García Jaén y una nueva investigación que revela errores desconocidos… y lanza una pregunta inquietante: ¿quién fue el cómplice que nunca llegó a ser detenido? Con tono de thriller real, la docuserie viaja por 30 años de historia reciente para contar cómo se construyó un culpable… y por qué hoy esa verdad puede desmoronarse.

UNA NOVIA POR NAVIDAD (NUEVA SERIE)

Atresmedia ha vuelto a dar un paso al frente en su apuesta por la innovación y ya trabaja en su primera serie vertical para Flooxer, el canal joven de atresplayer. Atresmedia traerá a España el género del microdrama, un auténtico fenómeno global del audiovisual que está teniendo un gran éxito con sus primeros proyectos en Latinoamérica y Asia.

Lo hará con 'Una novia por Navidad', una nueva serie protagonizada por Marina Baeza y Carla Flila, que contará con 60 episodios y que nos lleva a conocer a Sofía y Marina.

La Navidad de la primera no puede ser peor: una ruptura inesperada, convivir con su familia y estar atrapada en tópicos romántico-navideños. Su único consuelo lo encuentra en Marina, con quien parece tener una conexión muy especial. Todo sería idílico, si no fuera porque Marina es la novia de su hermano. El típico narrador navideño seguirá a Sofía en esta historia de autodescubrimiento y romance encubierto. ¿Serán unas felices navidades para Sofía y Marina?

'Una novia por Navidad' es una producción de Atresmedia en colaboración con La Charito Films. Laura Reviejo y Marta Ambel Meyer son las creadores y directoras del proyecto.

'RENATA & NICOLE' (SEGUNDA TEMPORADA)

Tras el éxito de la primera temporada de 'Eva & Nicole', el universo del lujo de la Marbella de los 80 regresa con una segunda temporada. En 'Renata & Nicole', el protagonismo recae en dos amigas cuyas estables vidas se verán superadas por acontecimientos que les van a tocar el corazón, y también la cartera.

La segunda temporada se ubica en un lujoso hotel de cinco estrellas, donde la desaparición de Manuel, el marido de Nicole marcará el inicio de una trama en la que nada será lo que parece y que involucrará a gente muy poderosa, tanto que alguien tratará de silenciar a Alain, el marido de Renata, disparándole y abocándole a debatirse entre la vida y la muerte. Nuestras dos protagonistas cogerán las riendas de la investigación y se adentrarán en una ‘buddy movie’ donde tendrán que lidiar con una inesperada mujer que se enamorará de Manuel, una hija que va a reaparecer treinta años después, unas extrañas muertes que se producen en el hotel y con un negocio familiar que también pasará a ser una fuente de problemas para las dos protagonistas.

Belén Rueda y Belinda Washington protagonizarán esta ficción, dos mujeres de clase alta cuya amistad se pondrá en juego. Con ellas, volveremos a ver a Andrés Velencoso, Gonzalo de Castro y a Oliver Ruano, entre otros.

Atresmedia en colaboración con Good Mood, creada por Daniel Écija, y que cuenta como guionistas a Daniel Écija, Iñaki San Román (como coordinador de guion), Bea Esos, Álvaro Velasco, Aitor Santos y Patricia Trueba.

Todo lo que está por venir en atresplayer

LOS PROTEGIDOS: UN NUEVO PODER (14 DICIEMBRE)

La familia Castillo vuelve a reunirse en atresplayer a partir de este 14 de diciembre. 'Los Protegidos: Un nuevo poder', la nueva temporada de una de las franquicias más queridas por los espectadores, regresa con nuevos capítulos en los que un enemigo insólito amenaza la estabilidad de la familia Castillo.

Max, un joven con un poder inédito en la serie, utiliza un muñeco encantado para sembrar el caos por toda la ciudad, mientras los protagonistas se enfrentan a retos personales y familiares que pondrán a prueba su unidad y su vínculo como grupo.

Luis Fernández, Ana Fernández, Antonio Garrido, Mario Marzo, Daniel Avilés, Maggie García y Cosette Silguero retoman sus personajes como la familia Castillo.

El elenco de la serie lo completan Gracia Olayo, Javier Mendo, Marta Torné, Emilio Buale, Raúl Mérida, José Sospedra y Carlotta Cosials, que continuarán en esta nueva temporada, junto a Angie Cepeda, que vuelve a encarnar su personaje original en la serie. Como novedad, se incorpora al elenco Elena Furiase, que dará vida a la comisaria Otero.

'Los Protegidos: Un nuevo poder'es una producción de Atresmedia en colaboración con Buendía Estudios y Boomerang TV.

PADRE NO HAY MÁS QUE UNO, LA SERIE (25 DE ENERO)

Atresmedia y Prime Video llevan a televisión 'Padre no hay más que uno', la exitosa saga familiar cinematográfica más popular del cine español de los últimos años, se convierte en serie de televisión que atresplayer estrenará el 25 de enero.

Dirigida por por Inés de León y Raúl Navarro, 'Padre no hay más que uno, la serie' es una comedia hilarante, repleta de caos familiar, ocurrencias disparatadas y momentos entrañables. Nos presenta a la familia Vicho Vaello, formada por Daniel Pérez Prada, Mariam Hernández, Claudio Gallego, Amanda Cárdenas, Alberto Salvador, Naia de las Heras y Olivia Guerrero.

'Padre no hay más que uno, la serie', es de nuevo, una producción de Mª Luisa Gutiérrez, en representación de la productora de la saga más taquillera del cine español en los últimos años, Bowfinger International Pictures, en asociación Sony Pictures International Productions y con la participación de Atresmedia y Prime Video.

RAFAELA Y SU LOCO MUNDO (15 DE FEBRERO)

'Rafaela y su loco mundo' abrirá las puertas a un nuevo universo donde lo absurdo y lo delirante será el escenario principal de la trama. La nueva ficción original de atresplayer que se estrenará el próximo 15 de febrero está creada por Aníbal Gómez y basada en su propio libro, 'El alucinante mundo de Rafaella Mozarella'. El autor dirige junto con Ernesto Sevilla esta comedia.

La surrealista y alocada ficción aborda, a través de un humor delirante, la peculiar adolescencia de Rafaela junto a sus amigas Corpus, Chelo y Debo, y su caniche. Pasarán por situaciones que les harán madurar y tendrán un objetivo claro: salvar el mundo antes de que se les acabe la adolescencia.

Ingrid García-Jonsson será Rafaela. Carlos Areces, Aníbal Gómez, Joaquín Reyes, Arturo Valls, Carmen Ruiz, Pepa Cortijo, Laura Weissmahr y Luis Callejo completan el reparto de la ficción. Con ocho episodios autoconclusivos de 20 minutos, ‘Rafaela y su loco mundo’ está producida por Atresmedia en colaboración con Estela Films, Pólvora Films, Boomerang TV y Tenampa Films.

ENTRE TIERRAS T2 (MARZO 2026)

'Entre Tierras', que arrasó con su primera entrega alzándose como la serie más vista de la televisión en 2024, volverá el próximo de marzo a atresplayer con una segunda temporada.

Dos décadas después de perder a Manuel, y con dos hijos a su cargo, María continúa luchando para sacar adelante la tierra de los Cervantes. La protagonista deberá adaptarse a los nuevos tiempos, pero también dar ejemplo de resistencia cuando los cambios puedan arrasar con todo.

Megan Montaner vuelve a ponerse en la piel de María. También formarán parte del elenco principal: Silvia Abascal, Rodolfo Sancho, Ginés García Millán, Carlos Serrano-Clark y José Pastor, entre otros.

Producida por Atresmedia en colaboración con Boomerang TV, la segunda temporada de ‘Entre tierras’ cuenta con 10 capítulos de 50 minutos cada uno y podrá verse en atresplayer antes de su llegada al prime time de Antena 3.

LA NENA (ABRIL 2026)

Vuelve la BAC y todo su equipo, pero esta vez muy fragmentado y con heridas incurables dentro de la Brigada. Elena Blanco tomará cierta distancia con su trabajo, mientras que Chesca buscará venganza tras todo lo sucedido después de desenmascarar a La Red Púrpura.

'La Nena', serie original de atresplayer dirigida por Paco Cabezas, es una adaptación libre de la tercera novela homónima de la saga de Carmen Mola, y llegará en abril tras el enorme éxito de 'La Novia Gitana' y 'La Red Púrpura'.

Nerea Barros se pondrá de nuevo en la piel de la inspectora Blanco, mientras que Lucía Martín Abelló, Ignacio Montes, Mona Martínez, Vicente Romero, Francesc Garrido, Ginés García Millán y Daniel Ibáñez, entre otros, también recuperan a los personajes. La ficción incorpora a su reparto a los actores Eduardo Casanova, Raúl Sanz, Pepe Sevilla, Santi Prego y Daniel Freire.

‘La Nena’ es una coproducción de Buendía Estudios Canarias y Diagonal (Banijay Iberia) con la participación de Atresmedia que se podrá ver en atresplayer.

33 DÍAS

'33 días' es la primera serie de televisión creada por el prestigioso periodista de investigación Carles Porta. Está inspirada en la historia real de la fuga de dos presos de la cárcel de Ponent en Lleida. A partir de su fuga se convertirán en el objetivo principal de los Mossos d'Esquadra en una búsqueda que durará 33 intensos días contados a lo largo de seis episodios. La ficción narra esta huida desde el punto de vista de los dos prófugos, pero también poniendo el foco en el equipo de investigación de los Mossos, un cuerpo policial recién creado que se verá cuestionado por el resto de las instituciones.

José Manuel Poga y Julián Villagrán se ponen en la piel de Prieto y Calatrava, esos dos presos que tendrán en vilo a los Mossos durante 33 días. Mientras que Nausica Bonnín y Pau Durà interpretan a los agentes Clara Moyano y Pau García, al frente de la investigación. Completan el reparto Blanca Parés, Arnau Casanovas, Xavi Sáez, Alba Pujol y Joan Solé, entre otros. ’33 días’ es una producción de Atresmedia en colaboración con Luminol Media, Goroka y Lastor Media.

DRAG RACE ESPAÑA T6

'Drag Race España' continuará haciéndose más grande en atresplayer. Tras el gran éxito que está consiguiendo cada domingo la quinta edición, arrasando y rompiendo récords, la plataforma de Atresmedia renueva su confianza en el formato que capitanea Supremme de Luxe y ya ha abierto el casting de la sexta edición de la franquicia, cuya producción está ya en marcha.

El programa que ha revolucionado la televisión busca una nueva generación de drags que lucharán por convertirse en la nueva superestrella drag española.

Una renovación que se ha producido antes de que termine la emisión de esta quinta temporada, que triunfa cada domingo en atresplayer y que ha roto todos los récords. El estreno de la temporada se convirtió en el mejor arranque histórico de la franquicia en atresplayer; un auténtico hito para el programa y un gran éxito que se ha mantenido cada domingo con cada nueva entrega. Es además la temporada mejor valorada de toda su historia.

Al igual que toda la franquicia de ‘Drag Race España’, esta edición está producida por World of Wonder y Atresmedia en colaboración con Buendía Estudios tras el acuerdo alcanzado por Passion Distribution.

FOQ: LA NUEVA GENERACIÓN T2

'FoQ'. La Nueva Generación' volverá con una segunda temporada tras triunfar con la primera en atresplayer. La serie original de la plataforma de Atresmedia supuso el retorno de una de las marcas de ficción más aclamada de la historia de la TV en nuestro país, 'Física o Química', y lo hizo con una gran acogida: el mejor estreno de una ficción original de la plataforma en los últimos dos años.

Los protagonistas de 'Física o Química: La Nueva Generación' regresan al colegio Zurbarán para afrontar una etapa clave: el inicio del bachillerato. Una temporada marcada por decisiones que cambiarán sus vidas, amistades que se rompen, nuevos amores, conflictos y decepciones… y más fiestas petting.

'Física o Química. La Nueva Generación' es una producción de Buendía Estudios Canarias en colaboración con Boomerang TV y con la participación de Atresmedia, que se podrá ver en atresplayer.

¿A QUÉ ESTÁS ESPERANDO? T2

'¿A qué estás esperando?', el mejor estreno del curso 24-25 en atresplayer, volverá con una segunda temporada. Tras el enorme éxito cosechado por la ficción en su primera entrega, Atresmedia apuesta una nueva temporada de una serie que es la adaptación los fenómenos literarios de Megan Maxwell.

'¿A qué estás esperando?', producida por Buendía Estudios Canarias en colaboración con Diagonal (Banijay Iberia) y DeAPlaneta y con la participación de Atresmedia, estuvo protagonizada por Adriana Torrebejano, Rubén Cortada, Eva Ugarte y Francisco Ortiz.

La ficción es una comedia erótico-romántica que muestra la realidad de dos mundos completamente opuestos, pero no enfrentados, a través de los encuentros y desencuentros de dos parejas que se enamoran.

SIRA

atresplayer emitirá próximamente 'Sira', la continuación de la exitosa 'El tiempo entre costuras' basada en la novela homónima de María Dueñas. Una producción original de Buendía Estudios - a través de su filial Buendía Estudios Bizkaia - con la participación de Atresmedia y Netflix, con una clara vocación internacional y la ambición de convertirse en un evento global siguiendo los pasos de su predecesora.

Además de Adriana Ugarte, que vuelve a meterse en la piel de Sira, retoman sus papeles Peter Vives, Rubén Cortada, Carlos Santos, Carlos Olalla y Francesc Garrido. El elenco se completa con las colaboraciones especiales de Elvira Mínguez, Darío Grandinetti y Cecilia Suárez, además de con incorporaciones internacionales como Jeremy Neumark Jones, Borja Luna, Orla O’Leary, Kathleen Gati, Melina Mathews, Sharon Mann, Sue Flack y Alexander Devrient.

En 'Sira', la Segunda Guerra Mundial llega a su fin. Sira deja de colaborar con el Servicio Secreto Británico y comienza una nueva vida con Marcus. Pero a punto de ser madre, un trágico suceso lo cambia todo. Para sobrevivir y sacar a su hijo adelante, Sira vuelve a reinventarse. Cuatro ciudades, dos misiones y una nueva vocación.

Una cautivadora trama que bebe del drama histórico y el género de espías nos traslada a Jerusalén, Londres, Madrid y Tánger, excepcionales testigos de una época convulsa – el final de la Segunda Guerra Mundial – y donde Sira, como agente infiltrada, se maneja entre el glamour de las altas esferas, los entresijos de los medios de comunicación y las conspiraciones políticas.

ÁGATA Y LOLA

'Ágata y Lola' es otro de los nuevos proyectos de ficción de Atresmedia cuyo rodaje ha arrancado en Vigo. Eva Martín y Mireia Oriol darán vida, respectivamente, a Lola y Ágata en la nueva serie original de Atresmedia. Compuesta por ocho episodios de 50 minutos, Antonio Garrido, Eva Fernández, Francis Lorenzo, Berta Vázquez, Juanjo Puigcorbé, Xose A. Touriñán, Mariano Peña, Darío Loureiro, Javier Collado, Celia Freijeiro y Xoán Fórneas, entre otros integran el reparto de este nuevo procedimental policiaco que gira en torno a la inusual pero poderosa alianza entre dos mujeres completamente diferentes: la empática e impulsiva inspectora de policía Lola Castro y Ágata Díaz, una excepcional documentalista del archivo policial con autismo, a quienes interpretan, respectivamente Eva Martín y Mireia Oriol.

Juntas, combinan sus fortalezas para resolver crímenes que desafían los métodos policiales ortodoxos. A lo largo de la serie, además de resolver casos, aprenden a comprender y respetar sus mundos divergentes, desarrollando una amistad profunda que rompe con los prejuicios y las barreras sociales. 'Ágata y Lola' es una producción de Atresmedia en colaboración con Portocabo ('Honor').

TRAZOS OCULTOS

'Trazos ocultos' es uno de los nuevos proyectos de ficción recién anunciados por atresplayer. Un domestic noir protagonizado por Toni Acosta y Rodolfo Sancho en el que una mentira hace tambalear la aparente vida perfecta de su protagonista, desatando un juego de secretos y revelaciones que atrapará al espectador desde el primer episodio.

Inés es una restauradora que vive en Santa Cruz de Tenerife junto a Miguel, su marido, un carismático piloto con el que tiene una hija adolescente. Todo en su vida parece perfecto hasta que un día, por motivos laborales, viaja a la otra punta de la isla y ve a su marido en una zona de fiesta frecuentada por turistas. Pero, ¿qué hace allí? ¿No estaba de viaje? Esa misma noche, Miguel le asegura por teléfono que está en Túnez y, al día siguiente, regresa con fotos de ese supuesto viaje. Impactada, Inés tratará de averiguar qué hay detrás de esa mentira.

Una de las muchas que irá destapando. ¿Quién es realmente su marido? ¿Con quién lleva quince años casada? Inés tendrá que descubrirlo antes de que Miguel se convierta en un peligro para ella y para su hija.

‘Trazos ocultos’ es una producción original de Buendía Estudios Canarias con la participación de Atresmedia que se verá próximamente en atresplayer.

A LA DERIVA

'A la deriva' es otro de los nuevos proyectos de ficción cuyo rodaje ya está en marcha. Paula Echevarría, Daniel Grao y Michel Noher protagonizan este gran drama ambientado en los años 70 que comienza con el regreso inesperado de unos marineros a los que sus familias daban por fallecidos en un naufragio.

Adelfa Calvo, Lola Casamayor, Silvia Alonso, Camila Viyuela, Richard Holmes, Roberto Enríquez, Natalia Huarte, Lucía Guerrero, Amparo Fernández, Ian Losada, Joaquín Notario, Albert Baró, Llorenç González, David Castillo, Cristian Valencia, Miriam Hernández, Miquel Gelabert, Cristóbal Pinto, Yiyo Alonso, Patxi Freytez, Alberto Barahona, Mabel del Pozo, Luis Iglesias, Rosa Puga y Bosco Roglán, completan el reparto de la ficción que contará con diez episodios de 50 minutos.

La ficción, que acaba de comenzar su rodaje, contará con diez episodios de 50 minutos. Grabada en Canarias y en Madrid, la serie está ambientada en un humilde pueblo pesquero marcado por la tragedia, y explora cómo la esperanza, el amor y los secretos resurgen junto con los hombres que vuelven del mar. Ese inesperado regreso removerá viejas heridas y pondrá a prueba la fortaleza de unas mujeres unidas por el dolor, la amistad y la necesidad de empezar de nuevo.

'A la deriva' es una producción de Buendía Estudios Canarias junto a Boomerang TV con la participación de Atresmedia que se podrá ver en atresplayer.

atresplayer y su compromiso con el sector audiovisualatresplayer sigue haciendo historia; consolidándose como la plataforma española líder y de referencia con 25 millones de usuarios únicos en 2025 y más de 700.000 suscriptores. La plataforma que va por delante y que apuesta por la innovación y el talento nacional y que desde su nacimiento mantiene un claro compromiso con el sector audiovisual nacional. Consolidando así su importante papel como gran impulsor de la industria nacional.

La plataforma de ATRESMEDIA ha estrenado en sus más de seis años de vida casi medio centenar de producciones, cuenta con más de 30.000 horas de catálogo disponible y suma más de 1.000 horas de emisión en directo a la semana. Ofreciendo en directo y bajo demanda todo el contenido de los canales lineales de Atresmedia. Es además la plataforma que más series españolas ha estrenado en los últimos años, reafirmando así su apuesta por este género. Pero el modelo de atresplayer va mucho más allá, y es que también cuenta con entretenimiento, documentales, programas de actualidad e informativos en su amplio catálogo de contenido.

Ofrece a los suscriptores la posibilidad de consumo a la carta o en directo gracias también a los 10 canales fast lanzados hace unos meses en la que ha sido la última gran transformación de la plataforma. Además, desde este mes de diciembre, atresplayer incorpora las ficciones verticales, pioneras en España, en su catálogo de contenido. atresplayer sigue innovando y sorprendiendo, sigue un paso al frente para ofrecer al usuario el mejor contenido y la mayor variedad y diversidad.

Lo hace con un catálogo en el que se encuentran los programas de creación propia que más triunfan como ‘El Hormiguero’, ‘El Desafío’ o ‘Tu cara me suena’, que arrasan en España y que ya han traspasado fronteras. También cuenta con formatos de éxito internacional como ‘La Voz’, ‘El 1%’, ‘Mask Singer’, ‘Pasapalabra’ o ‘¿Quién quiere ser millonario?’. Y en su catálogo une ficciones que han arrasado en todo el planeta como ‘La casa de Papel’, ‘Veneno’, ‘Alba’, ‘Vis a Vis’, ‘El tiempo entre costuras’, ‘Velvet’, ‘Gran Hotel’, ‘La Cocinera de Castamar’, ‘Entre tierras’… y que han recibido el aplauso de crítica e importantes reconocimientos como ‘Cardo’, ‘La Ruta’, ‘Las Noches de Tefía’, ‘Fariña’, ‘Gente hablando’, ‘Déjate ver’…

atresplayer, el triunfo de público, crítica y premios

Hablar de atresplayer es hablar de búsqueda constante de la calidad y la innovación. Ejes centrales en la confección de sus contenidos que conforman en Atresmedia el catálogo de producción nacional de mayor éxito en España y en el extranjero.

Además de contar con el apoyo del público, que no ha parado de crecer año a año, las producciones de atresplayer han sido respaldadas por la crítica especializada y el sector convirtiéndose en algunas de las más premiadas de los últimos tiempos.

Con sólo seis años a sus espaldas, atresplayer se ha alzado con algunos de los premios más importantes tanto a nivel nacional como internacional: 8 Premios Feroz (tres para ‘Veneno’, dos para ‘Cardo’ y tres para ‘La Ruta’), 4 Premios Ondas (‘Veneno’, ‘Cardo’, La Ruta’ y ‘Las noches de Tefía’), 2 Premios GLAAD (‘Veneno’ y ‘Las noches de Tefía’), el Premio Iris de la Crítica para ‘Veneno’ o el MIPCOM Diversy Award para ‘Las noches de Tefía’, entre otros.

atresplayer también ha apostado con acierto con el entretenimiento original y la adaptación ‘Drag Race España’ ha sido la versión mejor valorada a nivel internacional, llegando a ser un éxito más allá de nuestras fronteras.

atresplayer marca el camino con acuerdos históricos en el mercado español

atresplayer ha sabido dar un paso al frente en cada uno de los acuerdos alcanzados en estos últimos años, volviendo a demostrar ir siempre marcar el camino como referente internacional. De esta forma, las grandes multinacionales han sabido ver en Atresmedia el aliado ideal con el que asociarse en nuestro país.

Histórico acuerdo de integración con Disney+

atresplayer y Disney+ alcanzaron hace unas semanas un acuerdo histórico en el mercado español al sellar la primera gran alianza del sector entre el grupo líder de televisión en España –ATRESMEDIA- y una de las principales plataformas de streaming a nivel global. Un acuerdo inédito que permite a atresplayer y a Disney+ ampliar públicos y catálogo y que refuerza la ya larga historia de colaboración entre ambas compañías.

Los clientes de Disney + tienen acceso a una colección especialmente seleccionada de títulos de ATRESMEDIA a través del sello atresplayer. Esto incluye más de 300 horas anuales del contenido producido en España que se irá renovando de forma regular, en un espacio dedicado a atresplayer dentro de Disney+.

Venta de contenido a las principales plataformas internacionales como Netflix, Prime Video o Apple TV

Los títulos de ATRESMEDIA se convierten en garantía de éxito en su salto a otras plataformas a nivel internacional. Títulos como ‘Ángela’, ‘Entre tierras’, ‘La cocinera de Castamar’, ‘Alba’, ‘A muerte’ o ‘Heridas’ han sido algunos de los títulos de habla no inglesa más vistos de los últimos años. Un hecho que refleja la calidad de los títulos de ATRESMEDIA, que ya cuenta con un sello de identidad propio que percibe el espectador. Lanzamiento de

ViX, la plataforma de TelevisaUnivisión, a través de atresplayer TelevisaUnivision, la compañía líder de medios en español en el mundo, y Atresmedia, grupo audiovisual español líder, se unieron para el lanzamiento en España de ViX, el servicio de streaming de TelevisaUnivision, que está disponible en atresplayer, la plataforma de Atresmedia referente en el mercado español.

ViX está disponible en atresplayer bajo la modalidad de suscripción sin publicidad. Los abonados podrán tener acceso a 15.000 horas de contenido premium, incluyendo las series originales y películas, los mejores partidos en directo de la Liga MX y una librería de contenido con novelas, comedias y dramas icónicas en español.

atresplayer, más allá de España

atresplayer es mucho más que la plataforma de streaming de Atresmedia en España: es una ventana al mundo que lleva el mejor contenido en español a cualquier lugar del planeta. Con un carácter propio y una oferta única de series, informativos, programas de actualidad, entretenimiento y producciones originales, atresplayer aspira a consolidarse como una de las principales plataformas de streaming en español a nivel global.

Su relevancia es especialmente notable en el continente hispanoamericano, donde no deja de crecer gracias a la integración en grandes servicios de valor agregado como Roku, Claro Video, VTR, Liberty Costa Rica, SimpleTV en Venezuela, Amazon Channels, así como en Estados Unidos a través de Comcast y YouTube, entre otros.