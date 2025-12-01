Atresmedia TV sigue imparable en noviembre, mantiene la triple corona y es el único grupo que sube

Los detalles Atresmedia (26%) completa en noviembre la triple corona al liderar entre los grupos por 31º mes y siendo el único que sube respecto al mes anterior. Vuelve a ganar a su inmediato competidor, pese a tener un canal menos e incluso aumenta la ventaja a +2,2 puntos.

En noviembre, sigue líder igualmente en Prime Time, también creciendo al 26,2% de cuota de pantalla ganando en la franja estelar sobre su rival directo por +3,4 puntos Además de la franja estelar, lidera también la Sobremesa (30,4%) y la Tarde (24,5%). De lunes a viernes, tiene resultados más altos en todas ellas, Sobremesa (32,3%), Tarde (26,2%) y Prime Time (27,3%), conquistando nuevamente la Mañana (27,6%).

Igualmente, vuelve a ser el grupo por el que más personas pasan cada día, subiendo a más de 16,5 millones de espectadores únicos cada día.

laSexta (6,3%), 3ª cadena privada más vista, alcanza su máximo de temporada

laSexta alcanza un 6,3% en noviembre y lidera durante 53 meses seguidos sobre su competidor directo (desde julio de 2021), anotando, además, su mejor mes del curso y desde el pasado junio. También vence a su principal adversario en Target Comercial (7,3% vs 6,9%).

En la mañana, 'Aruser@s sigue fuerte y firma su mes más visto del curso, superando nuevamente a todos sus competidores privados, algo que también hace 'El Humorning' y, por tanto, en toda la franja completa. Además, en el fin de semana, 'Aruser@s Weekend' (8,6%) crece y alcanza su mejor mes, suponiendo ya +4 puntos de mejora en la franja respecto a noviembre del año pasado.

'Al Rojo Vivo' y 'Más Vale Tarde', ambos en subida, vuelven a ser los programas de mayor aportación a la cadena, mientras que laSexta Noticias, en su mejor mes desde junio, mantiene su distancia frente a la oferta informativa de su rival. Destaca la edición de las 20H a diario, que no sólo gana a su inmediato competidor, sino que también supera el resultado de la edición de la primera cadena de su grupo rival.

De sus apuestas estelares, 'El Intermedio' se sitúa como el programa diario más visto de la cadena con máximo del año, 'Salvados' anota su mejor cuota en casi 4 años y es lo más visto de la cadena en el mes, 'laSexta Xplica', su mes más visto en un año y 'El Objetivo' su mejor especial en un año.

Antena 3, TV líder, crece en el año y firma 16 meses consecutivos como la cadena más vista

Antena 3 sigue imbatible y apuntala en noviembre su liderazgo. Con un 13% de cuota, continúa en la primera posición como TV líder durante dieciséis meses seguidos (desde agosto de 2024). Crece a su mejor noviembre en dos años y sigue liderando sobre todos sus competidores. Continúa imparable también en Prime Time con un 13,9%, la franja de máxima audiencia y más valorada por los anunciantes, distanciándose de su competidor privado en casi 5 puntos, y de la cadena pública en +1,2 puntos.

Además de la franja estelar, consolida su liderazgo en la Sobremesa, donde arrasa con un 18,1%, dominando otro mes más en las franjas de mayor consumo dentro de la programación televisiva. De lunes a viernes, también lidera la Sobremesa y el Prime Time subiendo su seguimiento hasta el 19% y el 15,5%, respectivamente. En la Tarde, 'Y ahora Sonsoles' sigue como el magacín más visto de las privadas y por delante nuevamente de su rival.

Un mes más, arrasa con los informativos más vistos, logrando también los programas y la serie más vista de la TV a diario.

Antena 3 Noticias sigue superándose y sus informativos alcanzan 71 meses consecutivos como líderes absolutos y los más vistos de la TV, logrando la mayor distancia de la historia con su competidor privado y consiguiendo crecer en su resultado frente a hace un año hasta su mejor noviembre desde 2022.

En programas, Antena 3 vuelve a protagonizar el top más visto un mes más con 'Pasapalabra', en su mes más visto desde febrero de 2024, y 'El Hormiguero' líder y como lo más visto de la noche, también creciendo en número de seguidores hasta su mes más visto febrero. 'La ruleta de la suerte' y 'Cocina abierta de Karlos Arguiñano' siguen imbatibles cada día, mientras que 'La Voz', 'El 1%' y 'La ruleta de la suerte noche' hacen lo propio en sus respectivos Prime Time de viernes, miércoles y sábados.

La cadena sigue arrasando cada día con los informativos y los programas más vistos de la televisión y también con la serie diaria más vista: 'Sueños de libertad' sigue líder invicta y logra su 2º mejor mes de la historia. 'Una nueva vida' y 'Renacer' repiten como las series internacionales más seguidas.

En cuanto a las temáticas, Nova (1,9%) sigue siendo la cadena femenina líder y logra las series más vistas entre esta oferta a diario; Neox (1,7%) despunta entre los espectadores de 25 a 34 años y consigue la emisión temática más vista; Atreseries (1,8%) es la cadena de nueva creación líder con el estreno de 'Regreso al paraíso' como lo más visto de las temáticas, mientras que Mega (1,2%) vuelve a triunfar con 'El Chiringuito de Jugones'.

