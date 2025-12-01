'Las hijas de la criada' triunfa en Atresplayer y firma el mejor estreno de la plataforma en tres años

Tras el estreno del primer episodio, 'Las hijas de la criada' que se estrenó este domingo en exclusiva en atresplayer y se verá en el prime time de Antena 3, ha recibido también el aplauso de la crítica.

'Las hijas de la criada' ha llegado con gran éxito a atresplayer. La esperada adaptación de la exitosa novela de Sonsoles Ónega, ganadora del Premio Planeta 2023 y la obra más vendida ese año en nuestro país, se ha convertido también en el mejor estreno de la plataforma de Atresmedia en los últimos tres años. Además de este reconocimiento por parte de los espectadores, la ficción ha gozado también del aplauso de la crítica.

Verónica Sánchez, Carlota Baró y Alain Hernández protagonizan la ficción que también cuenta con Martina Cariddi, Judith Fernández, Álex Villazán, Tomy Aguilera, Álex Gadea, Xoel Fernández, Fede Pérez, Alicia Armenteros, Iolanda Muíños, Roque Ruiz, Fran Nortes, Adrián Ríos, Carlos Villarino, Camila Bossa Alba Loureiro y Alejandro Vergara, entre otros.

La ficción, que se ha grabado en localizaciones de Galicia, Madrid y Canarias, es un drama ambientado a principios del siglo XX, ofrece un retrato de la época a través de la saga familiar de los Valdés. Se sitúa en un pazo gallego y en una Cuba de pasado colonial, y aborda temas como los amores prohibidos, traiciones, la lucha de clases, envidias, secretos…

'Las hijas de la criada' es una producción de Buendía Estudios Canarias con la participación de Atresmedia que contará con 8 capítulos de 50 minutos cada uno.

Montse García es la directora de ficción de Atresmedia. Sonia Martínez es la productora ejecutiva de 'Las hijas de la criada', que está dirigida por Menna Fité y Alejo Flah. Lucía Alonso-Allende es la coproductora ejecutiva de la serie. El equipo de guion está formado por Irene Rodríguez, Alba Lucío y Tatiana Rodríguez. Sara Muñoz es la directora de Producción.

Chechu Graf e Iván Caso se encargan de la dirección de Fotografía, y Jorge Fernández de Soto es el responsable del Diseño de Producción. Javier González lidera el equipo de Sonido, mientras que Nathareth Colomina es la diseñadora de Vestuario.

Patricia Rodríguez es la jefa de Maquillaje y Mauro Gastón, el jefe de Peluquería. La directora de Casting es Conchi Iglesias. Iván Palomares es el compositor de la música original.

Adaptación del éxito literario de Sonsoles Ónega

La escritora y periodista Sonsoles Ónega sumerge al lector en esta novela en un apasionante relato histórico repleto de intrigas, deslealtad y pasiones ocultas, cuyas protagonistas luchan sin descanso por aquello en lo que creen firmemente: su familia, su trabajo y sus derechos. Una novela emocionante sobre una saga familiar que creó un imperio marítimo casi desde la nada.

Con la consecución del Premio Planeta 2023, 20 ediciones a sus espaldas y más de medio millón de copias vendidas, 'Las hijas de la criada' fue el título literario más vendido del año 2023. Esta adaptación audiovisual es fruto del acuerdo con Planeta Book & Film Rights.

Con derechos de traducción ya vendidos, de momento, en ocho países (Italia, Francia, Portugal, Rumania, Bulgaria, Hungría, Mongolia y Rusia), ‘Las hijas de la criada’ es una historia mágica y realista al mismo tiempo, ambientada en una Galicia extraordinaria y una Cuba de pasado colonial.

'Las hijas de la criada' seleccionada por The WIT como una de las ficciones internacionales más destacadas

El éxito de la ficción de Atresmedia también ha traspasado fronteras y ha sido reconocida internacionalmente por la prestigiosa consultora The WIT, como una de las producciones más destacadas a nivel internacional. La inclusión de 'Las hijas de la criada' en la selecta lista de The WIT supone un nuevo respaldo internacional a la ficción de Atresmedia, que refuerza su prestigio y liderazgo en el mercado audiovisual global.

El anuncio se realizó durante la 'The Wit Fresh TV Fiction Conference', celebrada en el marco del MIPCOM 2025 de Cannes, uno de los encuentros más relevantes de la industria. Con esta distinción, ‘Las hijas de la criada’ confirma el interés y la expectación que despertó antes de su estreno, reforzando el prestigio de Atresmedia como una de las grandes factorías de ficción en español.