Los olvidados del 'In Memoriam' de los Premios Oscar de 2026, de Gene Hackman a Brigitte Bardot

El actor argentino Héctor Alterio, entre otros, tampoco fue mencionado durante la ceremonia, aunque su nombre sí figura en la lista de fallecidos de la Academia de Hollywood desde la última edición. Otros nombres ni siquiera aparecen.

Como cada año, la Academia de Hollywood ha aprovechado la entrega de los Premios Oscar para recordar a aquellas figuras del cine que nos dejaron en el último año y, como cada año, ha llegado después la crítica por la omisión de algunos nombres en este pequeño homenaje a grandes del cine. En la edición de este año, el teatro Dolby de Los Angeles ha recordado a figuras como Robert Redford, Rob Reiner, este último asesinado junto a su esposa a manos de su hijo, o Diana Keaton.

Pero también ha habido varios nombres que, pese a aparecer en la lista de homenajes en la página web de la Academia, no fueron mencionados durante la gala. Entre ellos está el de Eric Dane, de 'Anatomía de Grey' y 'Euphoria', que falleció a los 53 años el pasado mes de febrero a raíz de una esclerosis lateral amiotrófica (ELA); el de James Van der Beek, protagonista de la serie 'Dawson crece', que a los 48 años murió de un cáncer de colon cuyo tratamiento no pudo costearse.

Otros nombres que destacan algunos medios de la industria, como 'Variety', o incluso los espectadores de la ceremonia en redes sociales, son el de Gene Hackman, que falleció en febrero de 2025 junto a su esposa, Betsy Arakawa; o el de la actriz francesa Brigitte Bardot, icono del cine erótico francés de los sesenta, que murió a los 91 años en diciembre de 2025. De estos cuatro, el nombre de Hackman ni siquiera aparece en el listado de fallecidos de la Academia.

Otras cuatro figuras del cine, que sí están incluidas en la lista de fallecidos de los Premios Oscar pero a quien no se hizo mención durante la gala, son Malcolm-Jamal Warner, que falleció ahogado en Costa Rica el verano pasado; Robert Carradine, el 'padre' de Hilary Duff en la serie 'Lizzy McGuire', que se suicidó apenas unas semanas antes de la gala tras años sufriendo un trastorno bipolar; la actriz de 'Lassie' June Lockhart, que falleció a los 100 años; o Bud Cort, el protagonista de la película de Hal Ashby 'Harold y Maude' (1971), que falleció de una "larga enfermedad" pese a haber sobrevivido, en 1979, a un brutal accidente de tráfico que lo llevó a ser sometido a numerosas operaciones.

Varios espectadores también subrayaron la ausencia de menciones específicas a Héctor Alterio, fallecido a los 96 años en diciembre de 2025. Alterio, nacido en Buenos Aires y padre de los también actores Malena y Ernesto Alterio, nacionalizados españoles, protagonizó cuatro de las primeras películas argentinas nominadas por la Academia: 'La tregua' (1974), 'Camila' (1984), 'La historia oficial' (1985) y 'El hijo de la novia' (2001); 'La historia oficial', que Alterio protagonizó junto a Norma Aleandro, se llevó el Premio Oscar a Mejor película de habla no inglesa en 1986.

Entre los homenajes que sí tuvieron lugar destaca el que se hizo a Redford, a quien Barbra Streisand dedicó unas sentidas palabras antes de cantar un fragmento de su canción 'Tal como éramos', el filme homónimo de Sydney Pollack en el que Streisand y Redford compartieron pantalla —y canción que se llevó el Oscar en 1974—.

El vídeo de Barbra Streisand cantando 'Tal como éramos' en homenaje a Robert Redford en los Premios Oscar

La memoria de Rob Reiner fue homenajeada por el cómico Billy Cristal, que describió al recientemente fallecido actor como una de las figuras más influyentes de Hollywood, de quien destacó, además, su activismo.

'Una batalla tras otra' fue la gran triunfadora de la 98.ª edición de los Oscar, que reconocieron el talento de su director, Paul Thomas Anderson, uno de los directores más prestigiosos de Hollywood pero menos premiados por la academia. El filme de Anderson se llevó seis Oscar frente a los cuatro de la que era la gran favorita, 'Los pecadores', de Ryan Coogler, que llegó a la gala con el aval de haber conseguido el récord de nominaciones de la historia de los premios, con 16 candidaturas. Mientras que en el apartado internacional, 'Valor sentimental' venció a la española 'Sirat' y a brasileña 'O Agente Secreto'.

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