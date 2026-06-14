Suiza rechaza en referéndum limitar la migración y el asilo para frenar el crecimiento de la población.

El contexto Propuesta y defendida en solitario por los ultras de la Unión Democrática de Centro (UDC), la iniciativa ha sido tumbada por un estrecho margen, según los primeros sondeos.

La iniciativa 'No a una Suiza de diez millones', que buscaba limitar el crecimiento demográfico mediante restricciones a la migración y el derecho al asilo, fue rechazada en un reciente referéndum. La propuesta, impulsada por el partido populista Unión Democrática de Centro (UDC), pretendía implementar estas medidas si la población suiza alcanzaba los 9,5 millones antes de 2050. Según los primeros sondeos de la televisión pública suiza, la iniciativa fue rechazada por un estrecho margen. Este tema ha generado un intenso debate nacional sobre el futuro demográfico del país.

Los ultras suizos han visto sus deseos frustrados este domingo por decisión popular. La iniciativa 'No a una Suiza de diez millones', que planteaba imponer medidas para frenar el crecimiento demográfico, principalmente a través de más restricciones a la migración y al derecho al asilo, si antes de 2050 el país llegaba a los 9,5 millones de habitantes, fue rechazada este domingo mediante referéndum.

Propuesta y defendida en solitario por el partido populista Unión Democrática de Centro (UDC), la iniciativa ha sido rechazada por un estrecho margen, según los primeros sondeos difundidos por la televisión pública suiza.

El objetivo de la iniciativa, que ha sido objeto de un arduo debate a nivel nacional, era evitar que la población del país sobrepase los diez millones de personas en 2050.

La denominada Iniciativa de Sostenibilidad defiende que el crecimiento demográfico está poniendo en riesgo el medio ambiente, la calidad de vida y el acceso a la vivienda. Sus promotores aseguran que el aumento de población está saturando las infraestructuras, reduciendo los espacios naturales y disparando el precio de los alquileres. La campaña a favor del "sí" ha circulado en las últimas semanas por todo el país con mensajes como: "Por nuestra naturaleza, nuestra seguridad y nuestro futuro. Sí a la iniciativa de sostenibilidad. No a una Suiza de 10 millones de habitantes".

Actualmente, Suiza cuenta con alrededor de 9,1 millones de habitantes, una cifra que ha aumentado aproximadamente un 10% durante la última década, muy por encima del crecimiento medio registrado en la Unión Europea.

La inmigración, señalada por el aumento de habitantes

Los impulsores de la iniciativa atribuyen este incremento principalmente a la inmigración y consideran necesario establecer un límite para preservar el modelo de país. Eso sí, la propuesta contempla la llegada anual de unos 40.000 trabajadores cualificados.

Sectores como la sanidad, la construcción o la tecnología necesitan trabajadores procedentes del exterior para cubrir la demanda laboral, por lo que un endurecimiento de las políticas migratorias podría afectar al crecimiento económico del país.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.