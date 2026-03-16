Lista completa
Estos son todos los ganadores de los Premios Oscar de 2026
Los detalles La temporada de premios del cine cierra con la fiesta de Hollywood: la Academia ha repartido sus premios a las mejores películas, actores y equipos del último año.
Resumen IA supervisado
La comedia dramática 'Una batalla tras otra' fue la gran ganadora de la 98ª edición de los Óscar, destacando el talento de su director, Paul Thomas Anderson. 'Sinners' ('Los pecadores'), dirigida por Ryan Coogler, llegó como la favorita con 16 nominaciones, pero solo obtuvo cuatro premios. La española 'Sirat', que aspiraba a cinco categorías, no logró llevarse ninguna estatuilla.
* Resumen supervisado por periodistas.
La comedia dramática 'Una batalla tras otra' ha sido la gran triunfadora de la 98 edición de los Óscar, que finalmente reconocieron el talento de su director, Paul Thomas Anderson, uno de los directores más prestigiosos de Hollywood pero menos premiados por la academia.
'Sinners' ('Los pecadores'), la película del director Ryan Coogler, llegó a la noche del domingo como la gran nominada, acumulando 16 candidaturas a sus espaldas, pero acabó llevándose cuatro estatuillas. La española 'Sirat', gran apuesta de nuestro cine, consiguió dos nominaciones de las cinco a las que aspiraba: Mejor película internacional y Mejor sonido. Sin embargo, se ha ido con las manos vacías. Esta es la lista completa de los ganadores de los Premios Oscar de 2026:
Premios Oscar 2026 - Mejor película
- 'Bugonia'
- 'F1: La película'
- 'Franskenstein'
- 'Hamnet'
- 'Marty Supreme'
- 'Una batalla tras otra'
- 'The secret agent'
- 'Sentimental value'
- 'Sinners' ('Los pecadores')
- 'Trains dreams'
Premios Oscar 2026 - Mejor dirección
- Chloé Zhao por 'Hamnet
- Josh Safdie por 'Marty Supreme'
- Paul Thomas Anderson por 'Una batalla tras otra'
- Joachim Trier por 'Sentimental Value'
- Ryan Coogler por 'Sinners' ('Los pecadores' )
Premios Oscar 2026 - Mejor actriz principal
- Jessie Buckley por 'Hamnet'
- Rose Byrne por 'Si pudiera, te daría una patada'
- Kate Hudson por 'Song Sung Blue'
- Renate Reinsve por 'Sentimental value'
- Emma Stone por 'Bugonia'
Premios Oscar 2026 - Mejor actor principal
- Timothée Chalamet por 'Marty Supreme'
- Leonardo DiCaprio por 'Una batalla tras otra'
- Ethan Hawke por 'Blue moon'
- Michael B. Jordan por 'Sinners' ('Los pecadores')
- Wagner Moura por 'The secret agent'
Premios Oscar 2026 - Mejor actriz de reparto
- Elle Fanning por 'Sentimental Value'
- Inga Ibsdotter Lilleaas por 'Sentimental Value'
- Amy Madigan por 'Weapons'
- Wumuni Mosaku por 'Sinners' ('Los pecadores')
- Teyana Taylor por 'Una batalla tras otra'
Premios Oscar 2026 - Mejor actor de reparto
- Benicio del Toro por 'Una batalla tras otra'
- Jacob Elordi por 'Frankenstein'
- Delroy Lindo por 'Sinners' ('Los pecadores')
- Sean Penn por 'Una batalla tras otra'
- Stellan Skarsgård por 'Sentimental Value'
Premios Oscar 2026 - Mejor película internacional
- 'The secret agent' (Brasil)
- 'It was just an accident' (Francia)
- 'Sentimental Value' (Noruega)
- 'Sirat' (España)
- 'La voz de Hind Rajab' (Túnez)
Premios Oscar 2026 - Mejor película de animación
- 'Arco'
- 'Elio'
- 'K-Pop Demon Hunters'
- 'Little Amélie'
- 'Zootrópolis 2'
Premios Oscar 2026 - Mejor casting
- 'Una batalla tras otra'
- 'Hamnet'
- 'Marty Supreme'
- 'Sinners' ('Los pecadores')
- 'El agente secreto'
Premios Oscar 2026 - Mejor guion original
- 'Blue moon'
- 'It Was Just An Accident' ('Un simple accidente')
- 'Marty Supreme'
- 'Sentimental Value'
- 'Sinners' ('Los pecadores')
Premios Oscar 2026 - Mejor guion adaptado
- Will Tracy por 'Bugonia'
- Guillermo del Toro por 'Frankenstein'
- Chloé Zhao & Maggie O'Farrell por 'Hamnet'
- Paul Thomas Anderson por 'Una batalla tras otra'
- Clint Bentley & Greg Kwedar por 'Sueños de trenes'
Premios Oscar 2026 - Mejor película documental
- 'The Alabama Solution'
- 'Come See Me in the Good Light'
- 'Cutting through Rocks'
- 'Mr. Nobody contra Putin'
- 'La Vecina Perfecta'
Premios Oscar 2026 - Mejor cortometraje de ficción
- 'Butcher's Stain'
- 'A Friend of Dorothy'
- 'Jane Austen’s Period Drama'
- 'The Singers'
- 'Dos personas intercambiando saliva'
Premios Oscar 2026 - Mejor corto documental
- 'Todas las habitaciones vacías' ('All the Empty Rooms')
- 'Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud'
- 'Children no More: Wee and Are Gone'
- 'The Devil Is Busy'
- 'Perfectly a Strangeness'
Premios Oscar 2026 - Mejor corto de animación
- 'Butterfly'
- 'Forevergreen'
- 'The Girl who Cried Pearls'
- 'Retirement Plan'
- 'The Three Sisters'
Premios Oscar 2026 - Mejor banda sonora original
- 'Bugonia'
- 'Frankenstein'
- 'Hamnet'
- 'Una batalla tras otra'
- 'Sinners' ('Los pecadores')
Premios Oscar 2026 - Mejor canción original
- 'Dear me' - Diane Warren: relentless
- 'Golden' - K-Pop Demon Hunters
- 'I lied to you' - Sinners
- 'Sweet dreams of joy' - Viva viverdi!
- 'Trains Dreams' - Sueños de trenes
Premios Oscar 2026 - Mejor sonido
- 'F1: La película'
- 'Frankenstein'
- 'Una batalla tras otra'
- 'Sinners' ('Los pecadores')
- 'Sirat'
Premios Oscar 2026 - Mejor fotografía
- 'Frankenstein'
- 'Marty Supreme'
- 'Una batalla tras otra'
- 'Sinners' ('Los pecadores')
- 'Sueños de trenes' ('Train Dreams')
Premios Oscar 2026 - Mejor diseño de producción
- 'Frankenstein'
- 'Hamnet'
- 'Marty Supreme'
- 'Una batalla tras otra'
- 'Sinners' ('Los pecadores')
Premios Oscar 2026 - Mejor montaje
- Stephen Mirrione por 'F1: La película'
- Ronald Bronstein & Joshua Safdie por 'Marty Supreme'
- Andy Jurgensen por 'Una batalla tras otra'
- Olivier Bugger Coutté por 'Valor sentimental'
- Michael P. Shawver por 'Sinners' ('Los pecadores')
Premios Oscar 2026 - Mejor diseño de vestuario
- 'Avatar: Fuego y ceniza'
- 'Frankenstein'
- 'Hamnet'
- 'Marty Supreme'
- 'Sinners' ('Los pecadores')
Premios Oscar 2026 - Mejor maquillaje y peluquería
- 'Frankenstein'
- 'Kokuho'
- 'Sinners' ('Los pecadores')
- 'The Smashing Machine'
- 'La hermanastra fea'
Premios Oscar 2026 - Mejores efectos especiales
- 'Avatar: Fuego y cenizas'
- 'F1: La película'
- 'Jurassic World: Renace'
- 'A través del fuego'
- 'Sinners' ('Los pecadores')
*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.