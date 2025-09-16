Muere el actor Robert Redford a los 89 años

Los detalles Según ha adelantado 'The New York Times', el mítico actor, nacido en 1936 en Santa Mónica, ha fallecido. Su fallecimiento ha sido anunciado en un comunicado por Cindi Berger, directora ejecutiva de la agencia de publicidad Rogers & Cowan PMK.

El actor Robert Redford ha muerto a los 89 años en su casa de Utah, en EEUU, tal como ha adelantado y confirmado 'The New York Times'. Su fallecimiento ha sido anunciado en un comunicado por Cindi Berger, directora ejecutiva de la agencia de publicidad Rogers & Cowan PMK, quien ha informado que Redford había fallecido mientras dormía en la madrugada de este martes, pero no ha especificado la causa.

El mítico actor y director de cine estadounidense, nacido Santa Mónica, California, el 18 de agosto de 1936, promovió además causas ambientales e impulsó el movimiento cinematográfico independiente con sede en Sundance. Es ganador de dos Oscar, el primero, en 1981, a mejor director por la película 'Gente corriente' y el segundo, nada más y nada menos, el de Honor, en 2002.

Algunas de sus películas más destacadas fueron Todos los hombres del presidente' (1976); 'Dos hombres y un destino' (1969);Los tres días del cóndor (1975), el 'El golpe' (1973) y cómo no, 'Memorias de África' (1985), una película que compartió con la gran Meryl Streep y que permanece en la memoria de varias generaciones.

Además de sus cientos de películas, como actor y director, Robert Redford se ganó a pulso, durante la década de los 60 y 70, el título de 'sex symbol', que compartió con su colega y amigo, el actor Paul Newman, que seguro recordaremos juntos en las míticas y ya mencionadas, 'Dos hombres y un destino' o 'El golpe'.

En 2018, a sus 81 años, Reford decidió poner punto final a una carrera repleta de éxitos anunciando su retirada de las cámaras. Ocho años después lo ha hecho también de la vida, pero siempre nos quedará su legado de infinitas películas para poder disfrutar de uno de los más grandes del cine internacional.