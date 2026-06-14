El ataque israelí a Libano hace tambalear el acuerdo EEUU-Irán con una posible nueva ofensiva en el horizonte

Sí, pero... Donald Trump insiste en que el acuerdo se firmará "en las próximas horas" y hasta ha calificado de desproporcionada la reacción de Israel a un ataque de Hizbulá.

El reciente ataque del Ejército israelí a un centro de mando de Hizbulá en Líbano ha generado tensiones en las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán, lideradas por Donald Trump. Este acuerdo, que busca la reapertura del estrecho de Ormuz y el alivio de sanciones a Irán a cambio de congelar su programa nuclear, se ha visto amenazado por el ataque israelí. Irán, aliado de Hizbulá, ha cuestionado la voluntad de Estados Unidos de cumplir sus compromisos. Trump ha intentado calmar la situación, afirmando que el ataque no debería interrumpir el proceso de paz. Sin embargo, el Ejército iraní ha advertido de posibles represalias, mientras que Israel se prepara para cualquier eventualidad. La situación sigue siendo tensa, con la posibilidad de nuevos enfrentamientos en la región.

Si Benjamin Netanyahu no quiere boicotear las negociaciones entre Donald Trump e Irán, le está costando mucho que no lo parezca porque el ataque del Ejército israelí a Líbano con el objetivo de un centro de mando de Hizbulá, según Israel, puede haber desestabilizado un acuerdo que se esperaba firmar este domingo.

El Ejército de Israel ha lanzado este domingo un ataque aéreo contra lo que ha descrito como un "centro de mando" del partido-milicia chií Hizbulá en el sur de la capital de Líbano, Beirut, en respuesta al lanzamiento de proyectiles contra su territorio que previamente se había producido.

Y, claro, esta ofensiva ha provocado la reacción de Irán. El régimen ayatolá es un aliado de la milicia y en las conversaciones de paz con Estados Unidos siempre ha querido incluir, y parecía que lo había logrado, un alto el fuego también para Líbano.

Según fuentes iraníes recogidas por los medios locales, el pacto en cuestión contempla la inmediata reapertura de Ormuz a cambio del levantamiento del bloqueo a los puertos iraníes y de un alivio parcial de las sanciones de EEUU. Además, desde Teherán se comprometen a congelar su programa nuclear y a no desarrollar ni adquirir un arma atómica.

No obstante, este ataque israelí no ha sentado bien en el régimen iraní, que ha puesto en duda la firma del acuerdo. "El ataque de los sionistas demuestra una vez más que EEUU o no tiene la voluntad de cumplir con sus compromisos o no tiene la capacidad para ello", ha afirmado Mohame Baqer Qalifab, jefe del equipo de negociaciones de Irán y presidente del Parlamento.

"Al dar luz verde a Israel, es imposible que puedan obtener concesiones. Si no tienen la voluntad ni la capacidad de cumplir con sus compromisos no es posible seguir por este camino", ha avisado precisamente en una jornada en la que los negociadores de Qatar han vuelto a visitar Teherán en su segundo viaje en menos de una semana.

La reacción de Trump

El acuerdo parecía estar tan cerca que hasta el presidente estadounidense ha tratado de rebajar los ánimos. Donald Trump ha utilizado su cuenta de Truth Social para aseverar que el ataque israelí de este domingo a Líbano "no debería haber ocurrido": "Especialmente en un día tan especial, cuando estamos tan cerca de un acuerdo de paz con Irán".

"Israel tiene derecho a defenderse de las amenazas, pero el ataque al que respondía fue de poca importancia y sin trascendencia; nadie resultó herido ni muerto, y no debería interrumpir este importante proceso", ha añadido.

"Estamos muy cerca de un acuerdo que traerá la paz a la región, incluyendo Líbano, y todas las partes deben deponer las armas. No debería haber más ataques de Israel en ningún lugar de Líbano, pero tampoco debería haber más ataques de ningún otro grupo, incluyendo Hizbulá, contra Israel. Este podría ser el comienzo de una paz larga y hermosa. ¡No la echemos a perder!", ha concluido.

Algunos medios estadounidenses ya recogen en sus portadas que el ataque israelí a Líbano ha provocado un nuevo enfado del republicano con Netanyahu. Ahora bien, a pesar de todo, Trump insiste en una conversación con 'Axios' que todo sigue igual y que el acuerdo se firmará "en horas".

Quien quizás no haya podido hablar con Trump es Pete Hegseth porque el secretario de Guerra directamente ha aseverado en una entrevista que "Israel ha sido muy comedido en su respuesta, consciente de que el acuerdo está a punto de cerrarse".

Un posible ataque

Lo que ha comenzado a sobrevolar en Oriente Medio es la posibilidad de retomar los ataques. El Ejército iraní ha aseverado que responderá a los ataques de Israel contra Líbano.

"Sin duda estos crímenes no quedarán sin respuesta", ha apuntado el subcomandante de Comando Unificado de Operaciones Khatam al-Anbiya, Sardar Asadi, en declaraciones recogidas por los medios locales.

Por ello, el Ejército de Israel también ha anunciado estar preparándose para un posible ataque dirigido hacia su territorio "en las próximas horas", según un comunicado emitido.

"Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) permanecen en alerta máxima y preparadas para una serie de escenarios defensivos y ofensivos", reza el texto, que añade que el jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir, está llevando a cabo una "evaluación continua" de la situación.

"En este momento, no hay cambios en las directrices defensivas del Comando del Frente Interno. En caso de que se produzca algún cambio, se informará a la población al respecto. Las FDI no tolerarán ningún ataque dirigido contra el territorio del Estado de Israel", concluye.

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