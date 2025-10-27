Ahora

En Los Ángeles

Muere a los 100 años la actriz June Lockhart, conocida por sus papeles en 'Lassie' y 'Perdidos en el espacio'

Los detalles Lockhart ganó un premio Tony por su actuación en 'For Love or Money' y fue nominada en dos ocasiones al premio Emmy, una de ellas por interpretar a la madre de la familia en 'Lassie'.

Fotografía de archivo del 30 de octubre de 2012 de June LockhartFotografía de archivo del 30 de octubre de 2012 de June LockhartAgencia EFE
Escucha esta noticia
0:00/0:00

La actriz estadounidense June Lockhart, conocida por sus papeles en las series de televisión 'Lassie' y 'Perdidos en el Espacio', murió en Los Ángeles (California) a los 100 años, según informó su representante.

Lockhart, quien salió en televisión en 2014, murió rodeada de su familia en su casa en Santa Mónica, una ciudad del condado de Los Ángeles.

Ganadora de un premio Tony por su participación en 'For Love or Money', la actriz fue nominada en dos ocasiones al premio Emmy, una de ellas por interpretar a la madre de la familia en 'Lassie', una de las series de televisión más longevas de la franja, con 17 temporadas.

Nacida el 25 de junio de 1925 en la ciudad de Nueva York, Lockhart creció en una familia de artistas, ya que su padre era actor y su madre cantante. Así, inició su carrera en el cine junto a sus padres en una versión para la pantalla grande de 'Un cuento de Navidad' (1938) y en 'El hijo de Lassie' (1945), un concepto que retomó extensamente durante la serie de televisión.

Lockhart también formó parte, de manera no oficial, del cuerpo de prensa de la Casa Blanca desde la década de 1960, y acompañó a varios presidentes en sus giras hasta la administración de George W. Bush.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Rosa Álvarez, asociación víctimas de la DANA: "Si Mazón no ha dimitido de aquí al miércoles, exigimos que este ser no acuda al funeral"
  2. La cúpula de Junts decide por unanimidad romper relaciones con el PSOE y deja la decisión en manos de su militancia
  3. Infancia quiere regular el 'sharenting' para combatir la sobreexposición de los menores en las redes sociales
  4. "Les importamos una mierda": la presidenta de Amama avisa a la Junta para que empiece a "trabajar de verdad"
  5. Milei se impone en las elecciones legislativas y logra la mayoría necesaria para sacar adelante sus reformas
  6. Tres heridos muy graves tras una explosión en una empresa de residuos sanitarios en Socuéllamos (Ciudad Real)