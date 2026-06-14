Encontronazo entre Gonzalo Bernardos y una pensionista por las pensiones: "Señora, si tiene 500 euros al mes es porque no ha cotizado los años suficientes"

La mujer, que acusa a las empresas y el Gobierno de que su jubilación sea escasa, le pide al economista que se baje "tres puntitos". "Cuando llegué a jubilarme me pregunté cuántos años tenía cotizados y solo tenía 17", contaba ella.

El profesor de Economía Gonzalo Bernardos protagonizó este sábado un intenso rifirrafe con una jubilada por las pensiones. "Yo no sé si soy un bulto, una pensionista o n bicho raro. Somos un cero. De nosotros, ¿quién se preocupa? ¿Quién puede vivir con 500 euros al mes?", contaba la mujer ante la estupefacción del economista.

"Señora, si tiene 500 euros al mes es porque no ha cotizado los años suficientes", le dijo. "Baje usted tres puntitos que le voy a decir una cosa: mi marido ha trabajado 45 años y le han quedado 900 euros", espetaba la mujer al economista, que simplemente le decía que había cotizado poco.

"Porque cotizó poco. No es que usted llegue a los 65 años y cobre una pensión de lujo, usted cobra por lo que ha cotizado", le explicaba ante la ira de la mujer, que le pedía la palabra. "Yo he estado trabajando toda mi vida hasta la saciedad, no tengo la culpa de que en España la mayoría hayan sido unos sinvergüenzas porque estaba trabajando sin contrato", comentaba ante los gritos de Bernardos, que le preguntaba si nunca se había dado cuenta de eso.

"Cuando llegué a jubilarme me pregunté cuántos años tenía cotizados y solo tenía 17. Los sinvergüenzas que me habían estado explotando como estás explotando ahora y explotarán toda la vida...", sentenciaba la jubilada, acusando a las empresas y el Gobierno de su situación y ante la duda de Bernardos. "¡No me lo creo!".

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