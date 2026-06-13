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Sobre la PAU

La crítica de Juan del Val hacia la Selectividad: "Un examen en el que aprueba el 99% no es un examen, es una mierda"

En el marco de estos días tan esperados por los estudiantes, colaboradores de La Roca han analizado cuáles son las comunidades con mayor porcentaje de aprobados: en primer lugar se encuentra Castilla y León, con un 98,27%.

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Miles de jóvenes de toda España se han enfrentado en los primeros días de junio a la temida Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), también conocida como Selectividad.

En el marco de estos días tan esperados por los estudiantes, colaboradores de La Roca han analizado cuáles son las comunidades con mayor porcentaje de aprobados.

En primer lugar se encuentra Castilla y León, que cuenta con un 98,27% de aptos. Le sigue Navarra, con un 96,98%, Castilla-La Mancha, con un 96,87%, Extremadura, con un 96,70% y Galicia con un 96,25%.

Tras ver los porcentajes, Juan del Val ha sido de lo más crítico con esta prueba: "Ya lo dije el año pasado. Eso no es un examen. Un examen en el que aprueba el 99% no es un examen. Es una mierda".

"¿Acaso has hecho tú la PAU?", preguntaba Nuria Roca, a lo que el escritor contesta que "no". "En serio, ¿qué baremo es una cosa que aprueba todo el mundo?", se cuestiona.

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