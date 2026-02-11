Muere el actor James Van Der Beek, protagonista de 'Dawson Crece', a los 48 años

Los detalles El actor llevaba tiempo luchando contra un cáncer colorrectal. Su mujer ha dado la noticia en redes sociales.

James Van Der Beek, protagonista de 'Dawson Crece', murió este miércoles a los 48 años tras una larga batalla contra el cáncer, anunció su mujer en redes sociales.

"Nuestro querido James David Van Der Beek falleció en paz esta mañana. Enfrentó sus últimos días con valentía, fe y gracia", escribió su esposa Kimberly en Instagram.

En 2024, Van Der Beek anunció su diagnóstico de cáncer colorrectal, detectado durante una colonoscopia de rutina el año anterior.

"He estado lidiando con esto en privado hasta ahora, recibiendo tratamiento y cuidando mi salud general con mayor atención que nunca", escribió en redes sociales ese año. Van Der Beek continuó relatando su lucha contra el cáncer en redes sociales hasta su muerte.

Originario de Connecticut, obtuvo su papel revelación en la década de 1990 como Dawson Leery en 'Dawson Crece', junto a Michelle Williams, Joshua Jackson y Katie Holmes. Continuó con el papel, que lo convirtió en un ídolo adolescente de principios de la década de 2000, hasta que la serie concluyó en 2003.

Otros papeles de su repertorio incluyen a Mox en 'Varsity Blues' y a Sean Bateman en 'The Rules of Attraction'.

