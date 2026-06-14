Donald Trump celebra su 80 cumpleaños autorregalándose la velada de UFC más cara de la historia en plena Casa Blanca

Los detalles Coincidiendo casualmente con el día de su propio aniversario, le ha otorgado a su gran amigo Dana White la ocasión de organizar la 'Freedom 250 UFC', una noche histórica que ha costado unos 60 millones de dólares. El Gatehje - Topuria, plato principal.

Donald Trump celebra su 80 cumpleaños coincidiendo con los 250 años de la independencia de Estados Unidos, organizando un evento especial: la velada de UFC más cara de la historia en la Casa Blanca. Esta celebración, llamada 'Freedom 250 UFC', incluye un combate destacado entre Gatehje y Topuria. Trump, quien presume de buena salud según informes médicos, sigue siendo objeto de debate respecto a su estado físico y mental, aunque se mantiene activo y enérgico. A pesar de las críticas y preocupaciones sobre su edad, Trump continúa ejerciendo como presidente y busca proyectar fortaleza de cara a las elecciones de medio mandato.

Donald Trump está de celebración. De celebración personal. De soplar velas en un día muy especial para él. Porque ya ha llegado a las 80 primaveras. Porque el presidente de Estados Unidos ha cambiado de número en las decenas en su 80 cumpleaños, al que llega presumiendo de tener una salud de hierro y con un regalo hacia sí mismo más que especial.

Y es que 'casualmente', para celebrar los 250 años de la independencia de Estados Unidos, se celebra justo el día de su cumpleaños la velada de UFC más cara de todos los tiempos. Una que, cosas de la vida, es en la Casa Blanca. En las proximidades del Despacho Oval de un Trump al que eso de los sopapos le gusta. No en vano, en alguna que otra ocasión se ha dejado ver en la WWE con su amigo Vince McMahon.

Ahora, le ha dado a Dana White, otro de sus grandes amigos, la opción de organizar una velada histórica de UFC en la Casa Blanca. En Washington DC, en un lugar cercano a las dependencias oficiales del presidente de Estados Unidos y para el que se ha tenido que hacer una bestial reforma de 60 millones de dólares. Solo en el césped, en replantar el césped, se van a gastar unos 700.000 dólares.

Todo es poco para Trump. Para un Trump que va a disfrutar como un niño a sus 80 años de un buen combate. De uno de los mejores combates en una "gran pelea que nunca se repetirá". Que ha creado un octógono personal cerca de la Casa Blanca con capacidad para 5.000 personas en donde antes había zona arboladas y césped.

[[H2:El espectáculo ya ha empezado]

El plato fuerte de la velada es el duelo entre Gatehje, amigo y compatriota de Trump, y Topuria. Un Topuria que llega con un invicto de 17-0 y que, dentro de lo posible, quiere amargarle el cumpleaños a Trump derrotando a Gatehje.

De momento, las hostilidades ya han empezado en el careo previo al combate. Topuria, antes de la pelea en la Casa Blanca, empujó a su rival en la presentación del evento UFC Casa Blanca en la escalinata del monumento a Abraham Lincoln.

El norteamericano supo mantener la calma a pesar de recriminar la actitud de Topuria, quien se dirigió al público para exhibir sus cinturones de campeón.

Porque el espectáculo, bautizado como 'Freedom 250 UFC', ya ha dado comienzo. Porque se celebran los 250 años de independencia de EEUU en un día, que, casualmente, coincide con el 80 cumpleaños de Donald Trump.

De un comandante en jefe que está pendiente de Irán y de cómo su cuerpo sigue aguantando el paso de los años. Porque hace un año fue el presidente de EEUU de mayor edad en asumir el cargo y es ya el segundo en toda la historia del país que alcanza los 80 estando en el cargo.

El anterior fue Joe Biden, contra el que cargó en numerosas ocasiones por su estado de salud usando tal cosa para hacer campaña política en la carrera hasta la Casa Blanca.

¿Una salud de hierro?

Ahora, sin embargo, la salud que está en duda es la suya propia. Según el último informe médico de la Casa Blanca, Trump, de 1,9 metros y 100 kilos, goza de "excelente salud" y está "totalmente apto" para ejercer de comandante en jefe.

El reporte atribuye esos hematomas en sus manos al uso de las aspirinas y a los saludos, además de señalar que esa hinchazón en los tobillos ha mejorado con respecto a 2025, cuando se le diagnosticó insuficiencia venosa crónica.

El republicano no fuma ni bebe alcohol, aunque, según su propio secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., sigue una dieta "realmente mala", basada en comida rápida, dulces y refrescos. El informe, el cuarto desde su regreso a la Casa Blanca, se publicó mientras Trump busca proyectar fortaleza de cara a las elecciones de medio mandato de noviembre.

A pesar de lo que digan los informes, el 55% de los estadounidenses considera que tanto su edad como su estado físico y mental no son adecuados para el cargo, tal y como recoge un análisis difundido en mayo por la 'CNN'.

Los demócratas han intentado explotar este flanco, y el congresista Ted Lieu protagonizó recientemente un tenso rifirrafe con el secretario de Estado, Marco Rubio, al proyectar en el Congreso dos vídeos en los que Trump aparecía con los ojos cerrados en reuniones en la Casa Blanca. Rubio salió en defensa del mandatario y lo describió como alguien que "nunca duerme", que lo llama de madrugada y que se mantiene "increíblemente activo" en viajes internacionales.

Sea como fuere, y por lo que fuere, lo cierto es que Donald Trump cumple 80 años habiendo sobrevivido a tres intentos de asesinato desde 2024 hasta ahora. Los cumple celebrando los 250 años de la independencia de EEUU, como presidente y con un regalo hacia sí mismo: el de la velada de UFC más cara de todos los tiempos que se celebrará en la Casa Blanca.

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