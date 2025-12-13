Ahora

Mítico intérprete

Muere el actor Héctor Alterio a los 96 años

¿Por qué es importante? La productora Pentación ha confirmado el fallecimiento del intérprete con un mensaje en redes en el que muestran su consternación por la muerte.

El actor Héctor Alterio.El actor Héctor Alterio.Europa Press

El actor Héctor Alterio ha fallecido este sábado a los 96 años. También lo ha confirmado la productora Pentación, con la que el intérprete había trabajado en algunas ocasiones, que ha anunciad el fallecimiento en sus redes sociales.

"Con profundo dolor queremos comunicaros que hoy, 13 de diciembre por la mañana, nos ha dejado Héctor Alterio. Se fue en paz después de una vida larga y plena dedicada a su familia y al arte, estando activo profesionalmente hasta el día de hoy. Descanse en paz", asegura el comunicado.

Héctor Alterio se aupó a los escenarios cuando era muy joven y en ellos ha continuado hasta el final de su vida, con una gira con el texto 'Una pequeña historia', de tintes autobiográficos.

Fue en 1975 cuando se estableció en España, al tener que abandonar Argentina (había nacido en el seno de una familia de emigrantes napolitanos) por amenazas de muerte. Fue entonces cuando empezó de nuevo hasta conquistar el cariño y el aplauso del público.

Noticia en ampliación

