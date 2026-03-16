El vídeo de Barbra Streisand cantando 'Tal como éramos' en homenaje a Robert Redford en los Premios Oscar

Barbra Streisand ha rendido homenaje a Robert Redford cantando 'Tal como éramos' durante el 'In memoriam'. Puedes ver el emotivo momento en este vídeo.

La comedia dramática 'Una batalla tras otra' ha sido la gran triunfadora de la 98 edición de los Óscar tras conseguir seis estatuillas, entre ellas a Mejor Película y a Mejor Director, que ha ido para Paul Thomas Anderson. Por su parte, la gran favorita, 'Sinners' ('Los pecadores'), que tenía 16 candidaturas a sus espaldas, acabó llevándose solo cuatro. Respecto a la película española 'Sirat', que llegaba con dos nominaciones de las cinco a las que aspiraba, se ha ido con las manos vacías.

Además, entre los momentazos de la gala se encuentra el protagonizado por Nicole Kidman y Ewan Mcgregor, que hicieron un guiño a 'Moulin Rouge', cuando se cumplen 25 años de la película. Por otro lado, Anna Wintour y Anne Hathaway hicieron lo propio con 'El diablo viste de Prada' al aparecer de forma conjunta en el escenario para entregar un premio.

Aunque, sin duda, uno de los momentos más emotivos de la noche llegó con Barbra Streisand, que hizo un homenaje a Robert Redford cantando 'Tal como éramos' durante el 'In memoriam'. "Ha sido un momento muy emotivo porque ella siempre ha dicho que tenía pánico a cantar en directo", explica Tatiana Arús. Puedes ver el momento en el vídeo principal de esta noticia.

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