Juan Antonio Simarro presenta 'Música para contar historias', un concierto para descubrir la música desde otra perspectiva

El compositor, pianista y director musical Juan Antonio Simarro presenta Música para contar Historias, un concierto sinfónico para todos los públicos.

El compositor, pianista y director musical Juan Antonio Simarro presenta «Música para contar Historias», un concierto que propone acercar la música sinfónica a todos los públicos desde una perspectiva actual, participativa y emocionante.

El próximo miércoles 9 de diciembre, a las 20:00 horas, en el Teatro La Latina de Madrid, Simarro estará acompañado por una representación de músicos y coro de la Orquesta Sinfónica Contemporánea de España. Una propuesta diferente en la que el propio compositor presentará sus obras, compartiendo de forma amena las historias, curiosidades y emociones que hay detrás de cada composición.

El repertorio incluirá piezas destacadas de su trayectoria, como la «Obertura por los Derechos Humanos», interpretada en actos de la UNESCO, la OIJ y la COP25; «Esto es cine», vinculada a los Juegos Olímpicos de París 2024, y «Aleluya», de «Una Ópera de Navidad», galardonada con el Premio de la Academia de la Música Española 2024 a la mejor composición sinfónica.

Bajo el lema «Música Positiva, llorar de felicidad», y en colaboración con el Museo de la Felicidad, el espectáculo irá más allá del concierto tradicional para ofrecer una experiencia en la que la música se convierte en vehículo de emociones, sonrisas y momentos únicos. Contará también con un coro creado especialmente para la ocasión y artistas invitados sorpresa.