La novela gráfica de Ángel Abellán y Miguel Herráiz se creó a partir del guion cinematográfico. Sus autores explican cómo afrontaron la contrarreloj, construyeron una atmósfera opresiva con el color y encontraron un terror muy cercano.

'Sacamantecas' es una película. Pero, a la vez, Sacamantecas también es una novela gráfica. Sus autores, Ángel Abellán en el guion y Miguel Herráiz con los pinceles, tuvieron que ingeniárselas para sacar este cómic prácticamente a la vez que el largometraje.

Contrarreloj

El guion original es de David Pérez Sañudo y Sergio Granda. La película se presentó en el pasado Festival de San Sebastián, llegó a los cines el 6 de noviembre y el cómic apareció pocos días después de la mano de Planeta Cómic.

Ángel Abellán: "Nosotros no vimos la peli para empezar a hacer el cómic. Trabajamos a partir del guion"

Para que todo coincidiera hubo que apretar el paso. "La película aún no estaba terminada. Nosotros no vimos la peli para empezar a hacer el cómic. Trabajamos a partir del guion", cuenta Abellán. Fue casi como una contrarreloj de la Vuelta a España que duró un año entero.

Herráiz, que estudió arquitectura en Cartagena aunque su vocación siempre había sido el cómic, y que ya había ganado el III Premio Valencia de Novela Gráfica con Temporada de Melocotones, lo recuerda con el mismo vértigo. "Es verdad que teníamos que correr y no pensar más que en hacer páginas y terminar", asevera.

Más que un monstruo

"Me interesaba mucho esa figura del monstruo que tiene ese odio desaforado a las mujeres pero que también es un padre. A mí eso me daba miedo, explica Abellán. "Me parece más terrorífico un monstruo que se muestra como un humano y que tiene emociones humanas que un monstruo que simplemente es un monstruo".

Ese es precisamente el gancho. No hay un monstruo de cartón, es un hombre con nombre y apellidos que aterrorizó a Vitoria a principios del siglo XIX.

Color con intención

Es una historia muy truculenta que, llevada al cómic, te permite jugar con más herramientas para trasladar al papel la atmósfera de la historia que se puede ver en cines. Miguel Herráiz jugó intencionalmente con la paleta de colores.

Miguel Herráiz jugó intencionalmente con la paleta de colores

Es algo que aunque parezca obvio, no se suele hacer demasiadas veces. "Trabajé con los tonos más fríos, más opresivos. Eso luego me permitía que si meto una pincelada de rojo de repente, llena la viñeta".

Abellán remata este punto con un matiz que no es menor. "Todo esto lleva a que el color tenga una intencionalidad. Que el color tenga intención. No es común en el cómic encontrar colores con intención", apostilla.

Ángela Berrosteguieta y Juan Díaz de Garayo

Son sus dos protagonistas. Tanto en la pantalla como en las páginas de la novela gráfica tienen los rasgos de Patricia López Arnáiz y Antonio de la Torre. Ángela, hermana de una de las víctimas, llega buscando justicia y decidida a demostrar quién es el culpable. Es, en el fondo, la historia de una mujer que insiste y lucha cuando los hombres miran hacia otro lado. Y ha supuesto un reto apasionante de adaptar.

Es la historia de una mujer que insiste y lucha cuando los hombres miran hacia otro lado

"Si en Garayo existía la dicotomía de un asesino que es a la vez padre" comenta Abellán, "en Ángela existe la dicotomía de una mujer tradicional que cree en valores muy férreos. Tiene una naturaleza muy machista. Ángela vive un viaje de transformación interesantísimo".

Un viaje que, tras llegar a los cines, tiene ahora otra oportunidad igual de estimulante en las viñetas para acercarnos esta oscura historia de nuestro pasado. Una de las más turbias que ha vivido este país.

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