Los detalles El cantante de La Raíz y Ciudad Jara retoma su actividad creativa con 'A la orilla de Krakatoa', un thriller psicológico que comenzó a escribir durante el tratamiento del mieloma múltiple que le apartó de los escenarios en febrero de 2025.

Pablo Sánchez, conocido por liderar La Raíz y Ciudad Jara, ha publicado su primera novela, 'A la orilla de Krakatoa', tras un diagnóstico de mieloma múltiple que le obligó a pausar su carrera musical. La novela, publicada por Cultura Valenta, no es un relato autobiográfico, sino una obra de ficción que mezcla suspense psicológico y realismo mágico. Su protagonista, Bea Linares, enfrenta un diagnóstico devastador en una isla tropical con elementos fantásticos. Este debut literario representa una nueva etapa para Sánchez, quien ha trasladado su talento narrativo de la música a la literatura, manteniendo viva su creatividad.

Pablo Sánchez vuelve a abrirse camino en el mundo artístico, aunque esta vez lejos de los escenarios. El cantante, compositor y líder de La Raíz y Ciudad Jara acaba de publicar su primera novela, 'A la orilla de Krakatoa', un proyecto literario que nació en uno de los momentos más difíciles de su vida: el tratamiento del mieloma múltiple que le obligó a interrumpir su actividad musical en febrero de 2025.

El diagnóstico llegó cuando La Raíz acababa de iniciar su esperada gira de reencuentro. La enfermedad obligó al músico valenciano a hacer un paréntesis forzoso en su carrera y a cambiar los escenarios por un periodo de tratamiento e introspección. Fue entonces cuando encontró en la escritura una nueva forma de expresión artística.

"Después de un golpe tan aterrador, la pulsión y las necesidades artísticas cambian por completo. Antes hacía canciones para compartir. Ahora necesito escribir para permanecer", explica el artista sobre el origen de esta nueva etapa creativa.

Ahora, más de un año después de aquel diagnóstico, Pablo vuelve a situarse ante el público con un proyecto que muestra una faceta hasta ahora desconocida de su trayectoria. 'A la orilla de Krakatoa', publicada por Cultura Valenta, ya está disponible en librerías y en la página web de la editorial, después de haber vendido un millar de ejemplares durante la preventa.

De las canciones a una historia nacida durante la enfermedad

El debut literario de Pablo Sánchez no es un diario sobre su enfermedad ni un relato autobiográfico de superación. El músico ha transformado aquella experiencia en una historia de ficción que combina suspense psicológico, realismo mágico y exploración de la memoria.

La protagonista es Bea Linares, una joven hematóloga que acaba de conseguir una plaza como residente en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Su vida cambia radicalmente cuando recibe un diagnóstico devastador y despierta en Krakatoa, una isla tropical habitada por bosques parlantes y enfermos que conviven bajo la amenaza de un volcán ingobernable.

En ese escenario, la protagonista tendrá que enfrentarse a sus recuerdos, sus miedos y una nueva identidad, en un viaje en el que los límites entre realidad y fantasía se difuminan.

La novela recoge así algunas de las inquietudes que acompañaron al autor durante los meses de tratamiento, aunque las traslada a un universo narrativo propio. La literatura se convirtió para Sánchez en una vía para seguir creando cuando la música y los directos tuvieron que quedar en segundo plano. Un libro en el que también hay guiños a algunas de sus canciones, como 'Si tú me pidieras', de Ciudad Jara.

Una nueva etapa para la voz de La Raíz y Ciudad Jara

Con más de un centenar de canciones firmadas, once discos de oro y dos de platino, Pablo Sánchez es una de las voces reconocibles del rock estatal. Al frente de La Raíz y Ciudad Jara ha construido una trayectoria ligada a grandes directos y canciones que han acompañado a varias generaciones.

La publicación de 'A la orilla de Krakatoa' abre ahora una nueva vía en su carrera. El artista traslada a la literatura su capacidad para construir historias, emociones y personajes, demostrando que su universo creativo puede ir más allá de la música.

La novela supone, en definitiva, un nuevo paso en su regreso a la actividad artística después de que la enfermedad interrumpiera sus planes profesionales. Esta vez, en lugar de un micrófono, Pablo Sánchez presenta un libro. Una nueva forma de contar historias y de mantener viva su vocación creativa.

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