La periodista y escritora regresa a la novela con, una historia sobre la dependencia emocional y el largo camino que supone volver a encontrarse con una misma.

Hay relaciones que se terminan un día, pero tardan meses o incluso años en hacerse realidad. Se puede cerrar una puerta, recoger las cosas y dejar de compartir techo con alguien, pero eso no significa que esa persona haya desaparecido de nuestra vida. A veces sigue presente en los pensamientos, en las canciones o en los lugares que visitamos. De esa diferencia entre marcharse y conseguir soltar habla Mónica Carrillo en El día menos pensado.

La protagonista es Lucía, una escritora que conoció el éxito con su primera novela y sintió el amor cuando llegó Adrián a su vida. Un actor magnético y acostumbrado a ser el centro de atención. Lo suyo comenzó con la intensidad de las grandes historias de amor hasta que la carrera de él empezó a estancarse y la de ella continuó creciendo.

Cuando romper no significa terminar

Saber que alguien no te conviene y aun así echarlo de menos es horrible pero posible. Carrillo ha reflejado esta contradicción en una ruptura amorosa, pero también podría pasar en una amistad. En este caso Lucía ha conseguido dejar a Adrián, conoce perfectamente los motivos por los que no quiere volver, pero eso no le impide seguir atenta a sus mensajes, sus movimientos o relaciones gracias a lo que sube a las redes sociales.

Pone sobre la mesa esa confusión entre intensidad y amor para recordar que querer a alguien no significa dejar de ser quien somos

Echa de menos los buenos momentos que vivieron, la complicidad y ese futuro que había imaginado a su lado. Y es normal, porque las relaciones no siempre se rompen por falta de amor. Lucía sigue queriendo a Adrián, pero sabe que es un capullo que no le comprende. Y pone sobre la mesa esa confusión entre intensidad y amor para recordar que querer a alguien no debería significar dejar de ser quien somos.

Escribir y correr

Bloqueada ante la novela que debería estar escribiendo y sin reconocerse en su propia vida, Lucía decide regresar a Formentera. Esa isla que había sido su refugio antes de conocer a Adrián y se convirtió en el lugar preferido de los dos.

Volver hará que Lucía se enfrente a los recuerdos, y una vez superados, recuperar la isla como algo exclusivamente suyo. Después llegarán nuevos caminos, amistades y experiencias, con México como otra parada de este viaje emocional que comienza en Madrid.

Porque no se trata de sustituir a Adrián por otra persona, sino de descubrir quién es ella realmente

La protagonista tendrá que descubrir que puede volver a sentir, le tocará explorar otras formas de relacionarse y entenderse, incluso como jamás había imaginado. Porque no se trata de sustituir a Adrián por otra persona, sino de descubrir quién es ella cuando deja de vivir pendiente de alguien.

Porque Lucía, que había conseguido vivir de su vocación, ha terminado perdiendo la confianza en su talento. Antes escribía con libertad, pero en su relación con Adrián se dejó tanto de lado a ella misma que se quedó sin palabras. La técnica que le recomienda su psicóloga es llevar encima un cuaderno. En él no tiene que gustar a nadie ni encontrar la frase perfecta, tan solo plasmar sus pensamientos. Unos textos que la autora nos enseña a lo largo de esta lectura y refleja cómo Lucía empieza a escucharse a sí misma.

La segunda oportunidad empieza por una misma

Mónica Carrillo, periodista y uno de los rostros más reconocibles de los informativos compagina desde hace años su trabajo en televisión con la escritura. En su carrera literaria encontramos títulos como El viento nos llevará o La vida desnuda. Este último curiosamente también sobre una ruptura y una pérdida. Con él se llevó el Premio Azorín de Novela en 2020.

La transformación de Lucía consiste en comprender que echar de menos no siempre significa querer volver

En El día menos pensado, la autora ahonda más allá de un desengaño amoroso. Porque la transformación de Lucía en esta historia no consiste en olvidar a Adrián, dejar de sentir de un día para otro o encontrar inmediatamente un nuevo amor. Consiste en aprender a no abandonarse nunca. En comprender que echar de menos no siempre significa querer volver.

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