El día a día del hospital de Torrejón: los pacientes denuncian las largas listas de espera y los trabajadores la falta de personal

Las consecuencias Los sindicatos denuncian que en cinco años se han ido del hospital la mitad de los trabajadores por las malas condiciones.

El hospital de Torrejón, gestionado por el Grupo Ribera, enfrenta críticas por la falta de medios y personal, afectando tanto a trabajadores como a pacientes. Tania García, delegada de SATSE, denunció que las enfermeras estaban dando resultados de pruebas, tarea antes asignada a Medicina, aunque esta medida fue revertida tras quejas. En Dermatología, el personal de enfermería atiende a los pacientes, generando descontento. Las largas listas de espera son otro problema, exacerbado por el expresidente de Ribera, Pablo Gallart, quien sugirió ampliarlas para aumentar beneficios. La falta de personal lleva a situaciones extremas, como trabajar enfermos, y ha provocado la salida de la mitad de la plantilla en cinco años.

El día a día en el hospital de Torrejón, no es fácil ni para trabajadores ni para pacientes. Ambos grupos denuncian la falta de medios de este hospital gestionado por el Grupo Ribera, y que ahora está en el punto de mira tras conocerse audios de su expresidente en los que pedía alargar las listas de espera para aumentar los beneficios.

Tania García, delegada de SATSE (el Sindicado de Enfermería) en dicho centro, ha denunciado a laSexta que "hasta hace 15 días las enfermeras daban los resultados de ciertas pruebas cuando antes los daba Medicina". Esta situación fue denunciada al comité de empresa y se dio marcha atrás a la medida.

Sin embargo, en servicios como Dermatología, García ha explicado que el personal de enfermería es el encargado de ver a los pacientes y "te hacen una foto" del problema. Aunque luego, efectivamente, "esa foto la ve Dermatología", García ha añadido que los pacientes se quejan porque esperan una consulta con un profesional médico y se encuentran que les atiende el personal de enfermería.

Las malas experiencias de los pacientes

La mayoría de protestas por parte de los pacientes vienen de las largas listas de espera para hacerse pruebas o ver resultados, justamente, la lista que el expresidente de Ribera, Pablo Gallart, animaba a ampliar aún más.

La hija de Azucena estuvo un año sin endocrino. Ha declarado a laSexta que tenían citas, pero se las acababan anulando sin dar una explicación. Finalmente, "el médico de cabecera nos informó de que no había endocrino en este hospital".

Otro paciente que ha hablado con laSexta ha comentado que le han mandado esta semana una resonancia "para octubre de 2026". Rosario ha relatado que a su marido le operaron tras un ictus, pero le dieron la rehabilitación a los tres meses y 15 días. "O sea, no vale para nada", ha reprochado.

Mercedes está a la espera de resultados de Cardiología, pero le han dicho que "no tienen la agenda abierta de momento".

Falta de personal

La falta de personal, denuncian los sindicatos, lleva a los trabajadores a acudir incluso enfermos. "Te coges una vía, te pones una medicación y sigues trabajando. No venir a trabajar implica que tu compañera tiene que hacer su trabajo más el tuyo", ha criticado García.

Ha denunciado que en cinco años la mitad de la plantilla se ha marchado del hospital y que "el sentir de los trabajadores es que 'ojalá me echen'".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.