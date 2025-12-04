El poder social de la música: por qué sentimos la necesidad de compartir en redes lo que hemos escuchado este año en Spotify

Bad Bunny en una foto de archivo. Es el artista más escuchado en o Spotify durante el 2025, tanto en España como en el mundo.

El contexto Ya se ha publicado el famoso y esperado Spotify Wrapped y desde entonces no hemos parado de compartir en redes nuestros 'resultados'. La psicóloga María Padilla nos explica por qué tenemos esa necesidad o ese impulso de mostrar la música que más hemos escuchado.

Ya lo decía Bob Marley, "una cosa buena que tiene la música, es que cuando llega, te olvidas de los problemas". Puede que sea por eso por lo que nos gusta tanto la música y así lo ha demostrado este miércoles, 3 de diciembre, cuando se ha publicado el famoso y esperado Spotify Wrapped de cada año, esto es, el resumen personalizado sobre el consumo musical de cada usuario de la plataforma sueca a lo largo del año. Este año además, incluye como novedad nuestra edad sonora o musical.

Sin mucha sorpresa, Bad Bunny se ha coronado en España (y en el mundo) como el cantante más escuchado. También su álbum 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS' es el más reproducido en la plataforma sueca, que cerró este tercer trimestre de 2025 con 713 millones de usuarios activos mensuales.

Le siguen en nuestro país Quevedo, Myke Towers, que el año pasado ocupó el primer puesto de esta lista, JC Reyes y Beéle. Por su parte, los artistas patrios más escuchados han sido además de Quevedo y JC Reyes, Aitana, Morad y Rels B. A nivel mundial, después del todopoderoso Bad Bunny, tenemos a la también todopoderosa Taylor Swift, seguida de The Weeknd, Drake, Billie Eilish como los artistas más escuchados.

Desde la publicación de esta lista, no hemos parado de compartir en nuestras redes sociales nuestro particular Wrapped, basta con dar una vuelta por nuestro Instagram o Twitter (o X), para comprobarlo, y es que como seres sociales que somos, tenemos esa necesidad de compartir las canciones que más hemos escuchado a lo largo de este año. Tal como explica a laSexta, María Padilla, psicóloga y directora del centro Capital Psicólogos "compartir el Spotify Wrapped es, sobre todo, un acto social".

Es decir, compartiendo nuestra particular lista de música, "no estamos enseñando solo música, sino que estamos compartiendo una parte de nuestra identidad y lo hacemos porque, por naturaleza, disfrutamos mostrando aquello que nos ha acompañado y nos ha hecho sentir bien. Es algo así como una forma sencilla de decir 'esto he sido yo este año' y, al mismo tiempo, una invitación a conectar", explica la psicóloga.

Desde la psicología, añade, "es una mezcla de expresión emocional, búsqueda de pertenencia y el placer natural de compartir algo que nos gusta. Cuando lo publicamos en redes, no solo buscamos validación: buscamos que el otro nos reconozca, que alguien entienda nuestra banda sonora del año". En el fondo, es una manera moderna de sentirnos vistos y de construir vínculos a través de lo que escuchamos", confiesa la psicóloga.

La música juega un espacio importante en nuestras vidas y así lo dicen los datos del Ministerio de Cultura (Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales 2024-2025): el 56,7 % de la población declara que escucha música diariamente, y un 74,4 % al menos una vez por semana. Un informe de Promusicae, por su parte, reflejó en 2024 que en España se consume una media de 22,1 horas de música semanalmente por persona, por encima de la media mundial de 20,7 horas.

Y estos resultados no son baladí, porque "la música y las canciones funcionan como un regulador emocional diario: nos ordena por dentro, nos acompaña en lo que no sabemos verbalizar y nos sostiene en los momentos que no contamos. Por eso compartirla tiene algo de íntimo, pero también algo profundamente social", insiste Padilla.

"Al enseñar nuestro Wrapped mostramos emociones, etapas y vivencias del año, pero también compartimos lo que nos hace felices. Es decir, mostramos quiénes somos y buscamos conexión. Y aunque parezca solo un juego de redes, en realidad refleja algo muy humano: cuando algo nos emociona, nos gusta compartirlo con el mundo".

Es, en definitiva, concluye Padilla, "una forma espontánea de decir 'esto me representa' y, al mismo tiempo, 'quizá también te represente a ti'. Música, emoción y vínculo social, todo en un solo gesto".

