A lo largo de los siglos, el robo de arte ha sido tan fascinante como escandaloso. Algunas pinturas se han convertido en objetivos recurrentes para ladrones y coleccionistas ilegales, no solo por su valor económico, sino también por el aura de misterio que las rodea tras cada desaparición.

El arte no solo cautiva a críticos y amantes de la belleza, también despierta la ambición de quienes buscan lucrarse en el mercado negro. Los robos de cuadros han marcado episodios célebres en la historia cultural, dando lugar a leyendas, investigaciones internacionales y obras que reaparecen años después en circunstancias sorprendentes.

En octubre de 2025 tuvo lugar uno de los más espectaculares, aunque no se llevaron cuadros concretamente: haciéndose pasar por obreros, unos ladrones entraron en el Museo del Louvre y se llevaron ocho hoyas en siete minutos. En marzo de 2026, cuatro ladrones encapuchados se llevaron tres obras (un 'Renoir', un 'Cézanne' y un 'Matisse') de un museo de Italia en tres minutos. Repasamos algunos de los cuadros más robados de la historia.

Los cuadros más robados de la historia

'La Gioconda ': el robo que la convirtió en mito

En 1911, el robo de 'La Gioconda' en el Museo del Louvre cambió para siempre la fama de la obra de Leonardo da Vinci. Sustraída por Vincenzo Peruggia, un antiguo empleado del museo, la pintura estuvo desaparecida durante más de dos años. Cuando fue recuperada en Italia, el interés mundial por la enigmática sonrisa de la Mona Lisa se disparó, consolidando su estatus como el cuadro más famoso del planeta.

El Grito: un objetivo repetido

Pocas obras han sufrido tantos intentos de robo como 'El Grito' de Edvard Munch. La pintura fue sustraída en 1994 y nuevamente en 2004, en dos episodios que pusieron en evidencia la vulnerabilidad de museos y galerías.

Aunque finalmente se recuperó, las imágenes del marco vacío dieron la vuelta al mundo, reforzando la mística que rodea a esta representación de la angustia humana.

Van Gogh: tesoros perseguidos

Las obras de Vincent van Gogh han sido especialmente codiciadas. En 2002, dos de sus lienzos más valiosos -'Vista de la playa de Scheveningen' y 'La congregación saliendo de la iglesia reformada en Nuenen'- fueron robados del Museo Van Gogh de Ámsterdam.

En 2016, durante una investigación sobre el crimen organizado en Italia, las pinturas fueron localizadas en una villa en Castellammare di Stabia, cerca de Nápoles. Se descubrió que estaban ocultas tras una pared falsa en la residencia de un miembro de la mafia napolitana. Las obras fueron restauradas y regresaron al museo en 2017.

El Jardinero: Van Gogh en la mira

Conocido también como 'Retrato de joven campesino' o 'Campesino provenzal', 'El Jardinero' fue robado entre la noche del 19 y el 20 de mayo de 1998 de la Galería Nacional de Arte Moderno de Roma. Tres ladrones armados, descalzos y con pasamontañas esperaron el cierre del museo dentro de las instalaciones, ataron y amordazaron a los vigilantes, y amenazaron con pistolas hasta ser descubiertos por los carabineros.

El robo tuvo un gran impacto mediático debido a la fama de Van Gogh.

Natividad con San Francisco y San Lorenzo de Caravaggio

Robada en 1969 del Oratorio de San Lorenzo en Palermo, Italia, la pintura fue sustraída cortándola de su marco con cuchillas de afeitar y enrollándola en una alfombra. Desde entonces ha estado desaparecida. Aunque se especula que la mafia siciliana pudo haber estado involucrada y que la obra fue vendida o destruida, su paradero sigue siendo un misterio.

En 2015 se encargó una réplica digital de alta precisión, que ahora cuelga en el altar del oratorio.

Este caso figura en la lista de los diez principales delitos contra el arte del FBI.

La Virgen del Niño con San Juan: la huella de los ladrones en Goya

En 2006, un lienzo de Francisco de Goya titulado 'La Virgen del Niño con San Juan' fue robado mientras se transportaba en un camión hacia una exposición en Estados Unidos. La pintura reapareció poco tiempo después, pero el incidente despertó un debate sobre la seguridad de los traslados de obras maestras.

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