Cynthia Menéndez se inspira en la lucha contra la privatización de los astilleros de Vigo en los años 90. Son como glaciares los barcos de acero persigue el recuerdo de la Nochebuena que los trabajadores pasaron en huelga.

Reseña de 'Son como glaciares los barcos de acero', de Cynthia Menéndez

"Si hay dificultades, pues los tiempos,

según oigo decir, están inseguros,

tienes a tus jefes, que te dicen exactamente

lo que has de hacer para que te vaya bien.

Ellos se lo han estudiado en quienes

saben las verdades

que tienen validez para todos los tiempos

y las recetas que sirven siempre.

Si hay tantos a tu favor,

no tienes que mover un dedo.

Claro que si no fuera así

tendrías que aprender."

Devocionario del hogar. Bertolt Brecht (Trad. José María Valverde)

La primera colección de poemas de Bertolt Brecht tomó el nombre, y algo de la forma, de los devocionarios que los fieles cristianos guardaban en sus casas. Salmos y rezos recogidos en torno a temáticas, un libro 'útil', el peor epígrafe que le podríamos dar a la palabra escrita, y que sirve para desbancar al que queda otro lado de la frontera de la utilidad.

'Son como glaciares los barcos de acero' busca convertir el soliloquio triste en algo que cantar como un coro

Brecht convertía el lenguaje doméstico en uno cargado de política, un breviario de ideales que poder esgrimir del trabajo a casa y viceversa, que guardar en el mono de trabajo o que colocar sobre la mesa para santificar las viandas. Leyendo a Cynthia Menéndez, uno tiene la sensación de que Son como glaciares los barcos de acero bebe del mismo rincón de nuestra conciencia, buscando convertir el soliloquio triste en algo que cantar como un coro.

Ambientada en las huelgas que se opusieron al desmantelamiento de los astilleros gallegos en 1997 y a medio camino entre la crónica, la novela y la poesía, Menéndez convierte aquellos años en memoria y compromiso. Un libro que juega a imaginar los márgenes de las vidas de quienes lucharon por mantener el barco de la dignidad y el trabajo anclado a puerto.

Acero y azul

Las mareas azules de monos tomaron aquel invierno de finales de los noventa las calles de Vigo. Reclamaban que los astilleros de Hijos de J. Barreras no fueran privatizados en la misma marea neoliberal que aprovechó el aznarismo para vender por partes las empresas públicas españolas. El pelotazo de unos pocos en Vigo prometía despidos y la pérdida de unos derechos que daban de comer a miles de personas en Galicia.

Reclamaban que los astilleros de Hijos de J. Barreras no fueran privatizados por la marea neoliberal que aprovechó el aznarismo

Entre esa marea reconocemos a los protagonistas de Son como glaciares los barcos, una familia gallega que vive aquella atípica Navidad en la que los trabajadores del puerto tomaron su lugar de trabajo y se encerraron para convencer al país de que su lucha era la de todos. Aquellos paros movilizaron a 8.000 personas y coincidieron con otros de la misma índole en Santander, Sevilla y Cádiz.

Pero la imagen de esa marea azul rematada en cascos blancos se mueve a lo largo de sus páginas. Ya no les vemos solo en la calles, gritando consignas y lanzando bengalas. También se sientan en torno a una mesa en un bar, escriben poemas que resumen lo que otros no son capaces de expresar, comparten historias de su juventud y crían a sus hijos.

Aquellos paros movilizaron a 8.000 personas y coincidieron con otros de la misma índole en Santander, Sevilla y Cádiz

Es la voz de uno de los vástagos la que nos guía a través de aquel diciembre de 1997. Lo hace a través de una voz poética que se da la mano con Brecht, que aprovecha los detalles más nimios, las ilusiones más banas de amigos y familiares para construir todo un universo, uno que cabría en los bolsillos de sus monos azules, uno que consultar cuando las fuerzas flaquean.

Remachada en poesía

Pero la nave que pilota Cynthia Menéndez no se queda varada en el recuerdo de aquella Navidad. Sigue su camino y encalla unos años más tarde. Se turnan los capítulos de la huelga con los de la muerte, del recuerdo de quien ya no está. Y en ese espejismo, los recuerdos más duros de aquellos años se convierten en los más felices, los que se pasan acompañados y abrigados en la tragedia o la adversidad.

Cuando nos golpea la vida, es mejor estar en el lado de la trinchera que se sienta a comer alrededor de la misma mesa

El devocionario que es Son como glaciares los barcos de acero se palpa en ese momento. Su protagonista lo lleva en el bolsillo, como todas las cosas que recordamos con la ternura de lo que no vuelve. Que por momentos nos recuerda que todo podría ser mucho mejor, otras veces que ya lo ha sido. Pero que, sobre todo, cuando nos golpea la vida, es mejor estar en el lado de la trinchera que se sienta a compartir alrededor de la misma mesa, incluso en la cafetería de un astillero, incluso en plena Navidad.

Son como glaciares los barcos de acero

Escritor originalmente en gallego y traducido por la propia autora, el texto llega enmarcado con el galardón Antón Losada Diéguez en su edición en lengua gallega y su autora fue escogida para participar en la primera Residencia Literaria de la Cidade da Cultura de Santiago de Compostela, curada por el escritor Javier Peña.

La memoria que persigue Cynthia Menéndez en su primera novela es esquiva. Va más allá de las crónicas de aquel mes, de lo que se dijo en despachos o lo que se repetía en los megáfonos de los piquetes. Para poder contar esta historia como merecía recurrió a quienes lo vivieron en sus carnes y así le agradece a Juan José Rodríguez Suárez, presidente del comité del astillero, el haber rellenado los huecos que la memoria dejaron ciegos.

Para poder contar esta historia como merecía recurrió a quienes lo vivieron en sus carnes

Menéndez preguntó a los protagonistas de aquella lucha por lo que comían en las horas muertas del encierro, lo que contaban y de qué se reían. Rebuscó en lo inefable, lo que se pierde a fuerza de no repetirse desde miles de gargantas, lo cotidiano dentro de unos meses extraordinarios, en los que todo estaba en juego.

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