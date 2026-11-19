Los detalles El suceso ha tenido lugar alrededor de las 10:27 horas de este jueves en el interior de una vivienda de la calle Pozo Hondón de Villarejo de Salvanés.

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 43 años como presunto autor del apuñalamiento de una mujer de 35 años que ha resultado herida grave en la localidad madrileña de Villarejo de Salvanés, han informado a EFE fuentes próximas a la investigación.

El suceso ha tenido lugar alrededor de las 10:27 horas de este jueves en el interior de una vivienda de la calle Pozo Hondón de Villarejo de Salvanés, según ha informado Emergencias de la Comunidad de Madrid 112.

La Guardia Civil mantiene abiertas todas las líneas de investigación en este suceso, sin descartar ninguna, y en estos momentos las investigaciones se centran en averiguar el grado de vinculación entre el autor de la puñalada y la víctima, agregan las fuentes consultadas por EFE.

La mañana de este jueves, al llegar al lugar de los hechos, los sanitarios del SUMMA 112 han atendido a la mujer, que, como consecuencia de la herida, ha sufrido un neumotórax que ha requerido la colocación de un parche, y por el que ha sido trasladada de gravedad en helicóptero al hospital 12 de Octubre.

Según informa Emergencias, el hombre se ha precipitado voluntariamente desde una altura de tres metros y, como consecuencia de la caída, se ha fracturado una muñeca, por lo que ha sido trasladado con pronóstico moderado al hospital La Paz de Madrid.

El detenido se encuentra en estos momentos en instalaciones de la Guardia Civil.

016, número contra la violencia machista

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062), y en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

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