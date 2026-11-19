Cynthia Menéndez revive la Navidad de 1997 que los trabajadores Vigo pasaron en huelga contra la privatización de los astilleros. Lo hace en su primera novela, Son como glaciares los barcos de acero .

La Navidad de 1997 en Vigo pasó sobre la ciudad como una marea azul de monos de trabajo y cascos blancos. Salían de los astilleros de Hijos de J. Barreras y se dirigían hacia el centro de una ciudad que se preparaba para desmantelar dicha empresa pública y privatizarla.

Los empleos de unos 8.000 trabajadores gallegos pendían de un hilo que el gobierno de Aznar pretendía rentabilizar. Aquel parón fue más allá de las calles, se coló en las casas de las mismas familias que luchaban contra aquella decisión y se materializó en una imagen histórica: la de una típica cena de Nochebuena celebrada en pleno encierro dentro de la sede de la empresa.

'Son como glaciares los barcos de acero'

Cynthia Menéndez ha convertido aquel recuerdo en Son como glaciares los barcos de acero que trata de convertir en lenguaje poético la fuerza que llevó a miles de personas a las calles. Familias enteras que encontraron en la solidaridad obrera y la conciencia de clase un refugio frente al glaciar que amenazaba con hacer encallar una industria fundamental en Vigo.

Este libro ha sido editado con la colaboración de las Editorial Pepitas y Los Aciertos. Una trabajo conjunto entre los sellos de Logroño para sacar adelante un texto marcado por el compromiso y la cooperación.

Menéndez explica que "no quería centrarlo el movimiento obrero, sino emocionarnos porque la lucha es humana y la lucha es amor". Y de ese amor emana un lenguaje político que no renuncia al compromiso de lucha y que la ha hecho merecedora del premio Antón Losada Diéguez en su edición en lengua gallega. Su autora fue además escogida para participar en la primera Residencia Literaria de la Cidade da Cultura de Santiago de Compostela, curada por el escritor Javier Peña.

"Necesitaba describir, necesitaba saber las costumbres, a qué bares iban", explica la escritora, quien entrevistó a sus protagonistas para poder recrear el telón de fondo de su historia: "Todo eso mucho mas allá de las fechas, las actas y de lo que se consigue o no". Porque hay que recordar que aquella lucha no impidió la privatización de Hijos de J. Barreras y las consecuencias que trajo para una ciudad que se desligaba de su pasado industrial.

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"Quería contraponer el Vigo de la memoria y del trabajo con el Vigo de las luces", explica a propósito de una ciudad que a pesar de las dos imágenes que proyecta, cuenta con un pasado marcado por la lucha de sus trabajadores.

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