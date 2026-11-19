Sánchez ofrece un Bono Deporte de 200 euros al año para jóvenes de 18 a 25 años

El contexto La promesa del candidato socialista llega en plena campaña del 29N. De hecho, uno de los ejes del PSOE en este sentido es el de la movilización, sobre todo del voto joven y femenino.

El presidente del Gobierno y candidato del PSOE en las elecciones del 29 de noviembre, Pedro Sánchez, ha anunciado este jueves la intención de crear un Bono Deporte por un importe de 200 euros anuales para jóvenes: "No nos estamos tirando un triple, es nuestro programa electoral".

"Si tienes entre 18 y 25 años, tengo una propuesta para ti. El Bono Joven de Deporte de 200 euros al año para que nada te impida la práctica de tu deporte favorito", afirma Sánchez en un vídeo que ha publicado en redes sociales y en el que aparece con la camiseta del Estudiantes y un balón de baloncesto.

Para dar a conocer la propuesta, Sánchez utiliza el símil del baloncesto, deporte que practicó en su juventud en la cantera de ese equipo madrileño. En el vídeo, Sánchez aprovecha también para llamar a las urnas. "Así que ya sabes, el próximo 29 de noviembre, ¡todo el mundo votando!", al tiempo que bota el balón.

La propuesta del socialista llega en la misma jornada en la que está previsto que se enfrente en un cara a cara con el líder de la oposición y presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo.

Asimismo, se produce en la campaña electoral de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre, en la que las redes sociales se han convertido en una de las principales herramientas de los partidos.

En este sentido, además, cabe destacar que uno de los ejes del PSOE de estos días previos a acudir a las urnas es la movilización. En concreto, la del voto joven y el femenino.

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