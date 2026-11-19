Los duelos de la segunda ronda de la Copa del Rey se conocerán a partir de este lunes: 56 equipos en total.

Ya se conocen los 56 equipos clasificados para la segunda ronda de la Copa del Rey. Y el sorteo se celebrará en Las Rozas este próximo lunes, 23 de noviembre, a partir de las 12.30 horas.

Un sorteo en el que todavía siguen exentos los cuatro equipos que juegan la Supercopa de España: Atlético de Madrid, FC Barcelona, Real Madrid y Real Sociedad.

Los criterios de proximidad se mantendrán en esta ronda, dividiendo a los equipos en dos grupos.

Grupo 1

Athletic de Bilbao, Osasuna, Racing, Alavés, Deportivo, Celta, Rayo, Getafe, Burgos, Valladolid, Sporting, Eibar, Leganés, Albacete, Las Palmas, Tenerife, Cultural Leonesa, Ponferradina, Mirandés, Zamora, Coria, Extremadura, Majadahonda, Arosa, Torrelavega, Amorebieta, Portugalete y Sestao.

Grupo 2

Elche, Villarreal, Valencia, Levante, Málaga, Sevilla, Betis, Andorra, Girona, Eldense, Castellón, Almería, Cádiz, Granada, Ceuta, Sabadell, Mallorca, Sant Andreu, Europa, Huesca, Zaragoza, Antequera, Jaén, Cartagena, Paso, Reus Reddis, Ávila y Numancia.

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