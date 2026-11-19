Flotadores y migrantes tras traspasar la frontera entre Ceuta y Marruecos, a 31 de julio de 2026

Los detalles "No parece posible que los propios migrantes adquiriesen directamente en tiendas o venta 'on line' los flotadores", señala el nuevo informe añadiendo que tampoco "parece posible que los propios migrantes trajesen los flotadores desde fuera de Castillejos".

El Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) de la Policía Nacional señala en un nuevo informe que el uso de 10.000 flotadores iguales en la entrada masiva de migrantes en Ceuta apunta a "una planificación previa".

El informe señala que se habrían utilizado un número de flotadores que oscila entre los 4.000 y los 30.000, si bien un escenario intermedio más probable situaría esta cifra entre 8.000 y 10.000 flotadores.

"No parece posible que los propios migrantes adquiriesen directamente en tiendas o venta 'on line' los flotadores, ya que no dispondrían del stock que les permita hacer frente a la venta sorpresiva de miles de flotadores en un día concreto, sin una planificación y pedidos previos", señala el informe.

También indica que "no parece posible que los propios migrantes trajesen los flotadores desde fuera de Castillejos, ya que ni las imágenes obtenidas ni las entrevistas realizadas así lo indican".

De esa forma, el Cenif concluye que concurre "un componente logístico que incluía notas de disponibilidad, distribución y uso preordenados al cruce masivo a nado en un momento y lugar perfectamente determinados".

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