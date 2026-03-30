Robo relámpago en un museo de Italia: en 3 minutos, se llevan un 'Renoir, un 'Cézanne' y un 'Matisse'

Cuatro ladrones, encapuchados, forzaron la puerta del museo, entraron y se llevaron estas tres obras de arte. 'Los peces' es una de las pocas obras de Renoir que forman parte de una colección permanente en Italia.

Un ataque estructurado y organizado, que duró menos de tres minutos: así fue el robo de tres obras de arte en la Fundación Magnani Rocca, en Mamiano di Traversetolo, en la provincia italiana de Parma. El museo, que alberga una colección privada de arte moderno y antiguo desde 1978, ha perdido, por ahora, tres de sus más importantes reliquias: 'Los peces', de Pierre-Auguste Renoir; 'Naturaleza muerta con cerezas', de Paul Cézanne y 'Odalisca en la terraza', de Henri Matisse. En un inicio, sólo se informó de la desaparición del 'Renoir'.

Las tres obras se encontraban en la 'sala francesa' de Villa Magnani, en la planta superior del museo. La noche del 22 al 23 de marzo, cuatro delincuentes encapuchados forzaron la puerta de la institución artística, entraron al edificio y se llevaron los tres cuadros, según recoge la prensa italiana. Los Carabinieri de Parma, junto con miembros de la Unidad de Protección del Patrimonio Cultural, están investigando el robo, que ha quedado grabado en las cámaras de vigilancia.

El valor de las obras de arte sustraídas, según la cadena TG3, puede alcanzar los nueve millones de euros. 'Los peces' es, de hecho, una de las escasísimas obras del impresionista Renoir presentes en una colección permanente en Italia. La noticia se ha mantenido 'en secreto' durante la semana posterior al robo, mientras el museo permanecía abierto al público con normalidad.

Después, se informó, inicialmente del robo de 'Los peces', para sumar después las otras dos obras de arte. Este ha tenido lugar apenas cinco meses después del robo relámpago del Museo del Louvre, en París, el museo más famoso del mundo, en el que en siete minutos cuatro ladrones accedieron al edificio, estando este abierto, para llevarse nueve piezas de valor incalculable.

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