La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, asiste a una rueda de prensa este jueves

Los detalles El incidente fue detectado el pasado 22 de octubre y confirmado el 26. Para la Comisión, por ahora, no hay evidencia de una brecha de datos que afecte al conjunto del personal de la Comisión; aunque sí desactivó temporalmente varias aplicaciones.

A finales de octubre, la Comisión Europea sufrió una "campaña cibernética" generada con inteligencia artificial, reconocida recientemente. El portavoz comunitario, Thomas Regnier, informó que ya se han tomado medidas para evitar futuros ataques similares. El incidente fue detectado el 22 de octubre y confirmado el 26 tras una primera investigación. Como respuesta, se desactivaron temporalmente varias aplicaciones, la mayoría ya restablecidas, sin evidencia de brecha de datos. La institución no ha atribuido el ataque a ningún actor mientras la investigación sigue abierta. La Comisión mantiene contacto con el CERT-UE y el Supervisor Europeo de Protección de Datos para tomar medidas según las conclusiones.

Una "campaña cibernética" generada con inteligencia artificial (IA). Esto es lo que sufrió la Comisión Europea a finales de octubre, aunque lo ha reconocido este jueves. Eso sí, según ha explicado el portavoz comunitario Thomas Regnier, ya se ha actuado para evitar un nuevo ataque similar.

"La Comisión ha tomado recientemente las medidas necesarias en respuesta a una campaña cibernética detectada", ha anunciado Regnier. Además, tal y como ha explicado, el incidente fue detectado el pasado 22 de octubre y confirmado el 26 tras una primera investigación.

Tras ello, el Ejecutivo comunitario desactivó temporalmente varias aplicaciones, la mayoría de las cuales ya han sido restablecidas. Por lo que, entienden, no hay evidencia de una brecha de datos que afecte al conjunto del personal de la Comisión.

Por el momento, la institución no quiere atribuir el ataque a ningún actor mientras la investigación siga abierta, ni quiso detallar qué medidas ni qué herramientas se están utilizando para prevenir nuevos incidentes, aunque afirmó que "muchos elementos han sido contenidos". "Es difícil juzgar la amplitud; hablamos de una campaña, de una serie de incidentes, pero no podemos decir más mientras continúa la investigación", insistió.

"Por supuesto, seguimos en estrecho contacto tanto con el CERT-UE (el equipo de respuesta a emergencias informáticas de las instituciones europeas) como con el Supervisor Europeo de Protección de Datos", dijo Regnier. "La investigación sigue en curso y tomaremos las medidas necesarias en función de las conclusiones, según lleguen", zanjó.

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